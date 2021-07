Der Streit um den "Goldhasen" - Teilerfolg für Lindt

Auch die Confiserie aus dem Unterallgäu hat einen goldenen Schokohasen mit Schleifchen um den Hals im Sortiment. Diese Farbe allerdings reklamiert der Schweizer Schokoladenhersteller für sich. Da der Lindt-Hase bereits seit 1953 in Goldfolie angeboten wird, verbinde der Käufer das Gold mit der Marke Lindt, so die Schweizer. In dieser Frage hat der Bundesgerichtshof ihnen heute Recht gegeben.

Goldton hat Markenschutz

Der goldene Farbton des Schokoladen-Osterhasen von Lindt genießt tatsächlich Markenschutz, haben die Richter heute entschieden. Dafür musste der Schweizer Hersteller nachweisen, dass mehr als 50 Prozent der potenziellen Käufer den speziellen Goldton mit der Marke Lindt verbinden. Tatsächlich ordneten in einer Umfrage rund 70 Prozent der Konsumenten das Gold Lindt zu. Damit, so der Bundesgerichtshof, habe sich die Farbe als sogenannte Benutzungsmarke durchgesetzt. Dass Lindt das Gold nicht als Hausfarbe für alle seine Produkte verwendet, spielt nach diesem Urteil keine Rolle - auch nicht, dass der Hase noch an anderen charakteristischen Merkmalen zu erkennen ist.

Streit mit Heilemann geht in neue Runde

Allerdings besagt das Urteil des Bundesgerichtshofs nicht, dass die Confiserie Heilemann aus Woringen nicht auch einen Schokohasen in Goldfolie verkaufen darf. Diese Frage haben die Karlsruher Richter heute nicht entschieden, sondern den Fall noch einmal zurück an das Oberlandesgericht München verwiesen. Das muss nun prüfen, ob Heilemann die Lindt-Marke tatsächlich verletzt, zum Beispiel weil zwischen beiden Hasen Verwechslungsgefahr besteht. In der vorigen Instanz hatten die Richter dort Heilemann Recht gegeben. Sie waren der Ansicht, dass der "Goldhase" seine Bekanntheit nicht allein seiner Farbe verdankt. Heilemann hatte vor Gericht ins Feld geführt, dass Gold eben zu den österlichen Farben gehöre und einfach besonders attraktiv sei. Konkurrenten hätten nicht viele Ausweichmöglichkeiten.

"Goldhase" beschäftigt Gerichte seit Jahren

Zehn Jahre hatte der Rechtsstreit von Lindt gegen den österreichischen Hersteller Hauswirth gedauert, am Ende hatte der Oberste Gerichtshof in Wien entschieden, dass der klassische Goldhase in Österreich tatsächlich nur noch von Lindt verkauft werden darf. Der Versuch von Lindt, den Goldhasen europaweit als Marke schützen zu lassen, scheiterte allerdings 2012 vor dem Europäischen Gerichtshof. Auch die Firma Riegelein aus Cadolzburg im Landkreis Fürth musste sich schon mit Lindt vor Gericht auseinandersetzen – da die Franken ihren Hasen allerdings in einer etwas dunkleren Folie anbieten, scheiterte die Klage von Lindt letztlich. Eine Verwechslungsgefahr sahen die Richter so nicht gegeben.