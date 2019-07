vor 41 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Der Staffelsee bekommt ein Elektroschiff

Ein neues, elektrisch angetriebenes Schiff kommt am Samstag in Seehausen am Staffelsee an. Seit Donnerstag wird es mit einem Tieflader von einer Werft in Nordrhein-Westfalen nach Oberbayern transportiert. Am Sonntag nimmt es seinen Betrieb auf.