Der Söder-Spagat: Die CSU auf neuem Pandemiekurs?

Digitaler Neujahrsempfang der CSU am vergangenen Wochenende: Parteichef Markus Söder schwört die CSU auf die Landtagswahl im Herbst 2023 ein. Die ist zwar eigentlich noch weit weg, doch die jüngsten Umfragen, nach denen auch im Freistaat eine Regierung ohne CSU rein rechnerisch möglich wäre, treiben die Parteistrategen um.

Pandemie: zwischen Vorsicht und Eigenverantwortung

In der Corona-Pandemie zählte sich der CSU-Chef bislang immer zum "Team Vorsicht" an der Seite von der damaligen Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Am Wochenende nun ganz neue Töne, Söder bekannte sich zwar nach wie vor zu "Vorsicht", nun aber sei Bayern gleichzeitig im "Team Augenmaß". Zudem warnte Söder vor "Hysterie und Panik". Ein anderer Zungenschlag auch, als der Parteichef von Eigenverantwortung und einer "Freiheitsphilosophie" redete und indirekt zugab, Grundüberzeugungen vieler CSU-Anhänger übergangen zu haben: "Viele gerade von uns Bürgerlichen tun sich schwer, weil sie sich in ihrer Freizeit und Freiheit eingeschränkt fühlen. Die Freiheitsphilosophie war für Bayern immer wichtig. Das musste ich erst lernen, dass nicht nur die strammste und strengste Regel Erfolg bringt, sondern wir müssen versuchen die Menschen mitzunehmen", so der Parteichef.

Söder will nicht mehr "voran preschen"

Tatsächlich hatten sich zuletzt viele CSU-Anhänger von ihrer Partei abgewendet, weil sie unzufrieden waren mit der aus ihrer Sicht teilweise handstreichartigen Corona-Politik der Parteispitze. Der bayerische Ministerpräsident wirkte beeindruckt von den massiven Protesten auf der Straße gegen die Anti-Corona-Maßnahmen, als er vor den Parteimitgliedern erklärte, dass er nun nicht mehr als bundesweit strengster Corona-Bekämpfer gesehen werden, "versöhnen" und "nicht mehr voran preschen" wolle.

SPD kritisiert "populistischen Zickzack-Kurs"

Teile der Opposition wähnen einen Kurswechsel in der Pandemiepolitik Söders. Kritische Kommentare kommen etwa von SPD und Grünen, weil sich Söder offen skeptisch bis ablehnend zur strengeren 2G plus Regelung für die Gastronomie geäußert hatte, obwohl das eine Verabredung der letzten Bund-Länder-Konferenz gewesen war. So schreibt Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze auf Twitter: "Söder macht sich die Corona-Regeln wie es ihm gefällt“. Während Theater nur mit 2G plus und FFP2 Maske bei 25-prozentiger Auslastung öffnen dürften, reiche Söder in der Gastronomie 2G bei Vollauslastung, so Schulze. Und SPD-Landeschef Florian von Brunn spricht von einem "populistischen Zickzack-Kurs" Söders. Einst habe dieser Olaf Scholz (SPD) dafür kritisiert, dass er zu wenig in der Pandemie tue, jetzt handle Scholz "und das ist Söder auch nicht recht", so der SPD-Fraktionschef im Landtag: "Ich halte das schlichtweg für verantwortungslos."

CSU wünscht sich "zurück in die Zukunft"

Womöglich aber spürt Söder eine andere Verantwortung: denn bei der nächsten Landtagswahl muss er liefern. Bislang blieben alle Wahlergebnisse der CSU unter seiner Führung hinter den Erwartungen und deutlich hinter denen der guten CSU-Jahre zurück. Bei seiner Neujahrsansprache vor den Parteifreunden hielt Söder eine Tasse des Film-Klassikers "Zurück in die Zukunft" in der Hand. Wer ihn kennt, weiß, dass er mit seinen Trinkgefäßen schon so manche Botschaft inszenierte.

Um an die Erfolge seiner Vorgänger anzuknüpfen, will Söder offenbar wieder den Spagat wagen: "Nicht den Oppositionsführer in Berlin“ spielen werde er, doch gleichzeitig lästerte der CSU-Politiker in Richtung Ampel, diese wolle "die Menschen neu erziehen" und werde womöglich "die teuerste Regierung", die Deutschland je gehabt habe. "Wir können das nicht einfach so akzeptieren. Da werden wir uns dagegen stellen", so der Ministerpräsident.

Rückbesinnung auf den Freistaat

Für das Ziel bei der Landtagswahl ein besseres Ergebnis einzufahren, dürfte Söder auch auf ein altes Erfolgsrezept der Partei zurückgreifen: die Rückbesinnung auf den Freistaat in Abgrenzung zum Bund und den anderen Ländern. Es müssten die Erfolge Bayerns wieder mehr herausgestellt werden, so der CSU-Vorsitzende. Bayern sei Familienland Nummer 1, Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort von Weltruhm und eine der sichersten Regionen der Welt. Und er schloss dieses Kapitel seiner Neujahrsrede mit den Worten: "Bayern ist kein Paradies, aber für den einen oder anderen fast schon der Himmel auf Erden." Und dafür sei, das machte Söder unmissverständlich klar, die CSU verantwortlich, die das Land "sehr lange" und "sehr gut" regiert habe. Genau das müsse die Partei transportieren und sobald die Pandemie es wieder ermögliche, auch ganz analog zu den Menschen bringen. Vieles davon erinnert an seinen Vorgänger im Amt, Horst Seehofer. Er nannte Bayern die "Vorstufe zum Paradies".

Kommt eine Kabinettsumbildung?

Söder kündigte zudem an, die Teams vor der Landtagswahl nun "optimal" aufstellen zu wollen, vielleicht ein Hinweis auf eine Kabinettsumbildung, über die Beobachter schon länger spekulieren. Und man wolle sich verstärkt "um unsere Stammwähler kümmern", gleichzeitig die "neue soziale Mitte" im Blick haben, genauso wie "Jüngere, Digital-Urbane auch Intellektuelle". Damit dieser Spagat gelingt, um allen genannten Milieus wirklich eine politische Heimat in der CSU zu bieten, dürften noch ein paar Dehnungsübungen nötig sein. Denn gerade das einstige Kernklientel hatte sich zuletzt nicht mehr angesprochen gefühlt - vom eher modernen und grün-eingefärbten Kurs des CSU-Chefs.