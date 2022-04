Der siebte tote Biber: Bund Naturschutz schlägt Alarm

Im Raum Schwandorf ist schon wieder ein toter Biber gefunden worden. Es ist mittlerweile das siebte getötete Tier seit März. Die zuständige Bibermanagerin des Bund Naturschutz (BN), Berit Arendt, kritisierte die Jagd auf die geschützten Tiere scharf. Niemand habe das Recht auf Selbstjustiz, sagte sie auf BR-Anfrage.

Kanufahrerin entdeckt Kadaver

Der jüngste Fall einer Bibertötung in Schwandorf wurde von der Polizei am Mittwoch gemeldet. Eine Kanufahrerin hatte das tote Tier in der Naab bei Fronberg entdeckt. Seit Ende März sind damit in der Region Schwandorf schon mindestens sieben getötete Biber gefunden worden. In keinem der Fälle konnte ein Schütze gefasst werden. Die Polizei hat den Kadaver für eine Untersuchung sichergestellt. Zwar konnten aufgrund des starken Verwesungszustandes bisher keine Schussverletzungen festgestellt werden. Die Polizei vermutet aber, dass ein Zusammenhang mit den bisher gefunden toten Bibern besteht.

Naturschützer entsetzt

Bibermanagerin Arendt reagierte entsetzt: "Die Tötung der Biber im Raum Schwandorf ist im höchsten Maße zu verurteilen", sagte sie dem BR. Sie hoffe, dass die Polizei die Schuldigen ermitteln könne und diesen strafrechtliche Konsequenzen drohen. Arendt vermutet allerdings, dass der oder die Täter selber von Biber-Schäden betroffen seien, etwa weil ihnen durch überflutete Flächen wirtschaftlicher Schaden entstanden sei.

Appell an Betroffene

Arendt appelliert an Betroffene, nicht mit Gewalt gegen die streng geschützten Tiere vorzugehen. Bei Konflikten würde in 90 Prozent der Fälle eine Lösung gefunden, die ein Zusammenleben mit dem Tier ermöglichen. Betroffene könnten sich an die Naturschutzbehörden ihres Landkreises oder an die jeweiligen Bibermanager wenden.

Ende März begann die Serie

Seit Ende März sind in der Region Schwandorf schon mindestens sieben getötete Biber gefunden worden. Die meisten wiesen Schussverletzungen auf. In keinem der Fälle konnte ein Schütze gefasst werden. Die Polizei ermittelt in allen Fällen.