Bis heute ein Rätsel: Der Sechsfach-Mord von Hinterkaifeck

Dramatische Entdeckung im Frühjahr 1922: Auf dem oberbayerischen Einödhof Hinterkaifeck fand man damals sechs Leichen - eine Bauersfamilie und ihre Magd. Der Tatort liegt im Kreis Neuburg-Schrobenhausen, nahe der Gemeinde Waidhofen. Der Einödhof ist längst verschwunden. Dort wächst heute wilder Thymian. Nur ein Marterl erinnert noch an den Sechsfach-Mord von Hinterkaifeck.

Sechsfach-Mord von Hinterkaifeck: Viele ungelöste Fragen

Die Tat geschah Ende März oder Anfang April 1922. Selbst der genaue Tatzeitpunkt ist unklar, wie so vieles andere in diesem ungelösten Kriminalfall. Fest steht, dass alle sechs Bewohner des Einödhofes durch massive Kopfverletzungen ums Leben kamen.

Bei den Toten handelte es sich um eine Bauersfamilie und deren neue Magd, um den Austragsbauern Andreas (64 Jahre) und seine acht Jahre ältere Ehefrau Cäzilia. Getötet wurden auch die verwitwete Tochter Viktoria Gabriel (35 Jahre) und deren Kinder Cäcilia (7 Jahre) und Josef (2 Jahre). Auch die Magd Maria Baumgartner zählte zu den Opfern.

Bluttat als vielfache Romanvorlage

Noch immer ist die Bluttat vielen Menschen ein Begriff. Sie lieferte den Stoff für ungezählte Filme, Bücher, Romane, Ausstellungen und Medienberichte. Zum 100. Jahrestag wird es weitere Publikationen, ein Theaterstück und mehrere Ausstellungen geben.

Einblick in die Ermittlungsakten

Der Journalist Peter Leuschner war der Erste, der Einblick in Polizeiakten bekam. 1977 durchforschte er sämtliche Ermittlungsunterlagen und dokumentierte den Fall Hinterkaifeck in mehreren Sachbüchern.

"Ich habe relativ schnell begriffen, dass dieser Fall unsterblich ist, weil eben nie geklärt. Letztendlich eine Anleitung zum Detektiv spielen." Buchautor Peter Leuschner

Schon als Kind hatte der heutige Rentner Peter Leuschner den Erwachsenen zugehört, wie sie über das schaurige Ende der Bewohner von Hinterkaifeck gerätselt haben. Über die sechs Menschen, die im kalten April 1922 erschlagen aufgefunden wurden, in diesem abseitigen Einödhof ohne Strom. Warum musste dort der Austragsbauer Andreas Gruber sterben? Warum wurde seine Frau erschlagen, seine verwitwete Tochter Viktoria, deren Kinder Cäcilia und der gerade mal zweijährige Josef? Dazu auch noch die Magd Maria? Diese Fragen ließen Peter Leuschner nicht mehr los.

Über hundert Verdächtige, aber kein Täter

Längst im Beruf erhielt Leuschner eine große Chance, Detektiv zu spielen. Als erster Journalist durfte er Einsicht nehmen in die Ermittlungsakten. Mehrere Jahrzehnte ist das mittlerweile her. Den Fall gelöst hat er nicht, aber in mehreren Büchern dokumentiert. Doch ungezählte Fragen blieben offen.

"Ein Teil der Opfer lag bereits im Bett, war ausgezogen, hatte irgendeinen Schlafanzug an. Die alte Bäuerin saß noch am Tisch. Was veranlasst die Opfer, einzeln in den dunklen Stall zu gehen? Und sich einzeln erschlagen zu lassen?" Buchautor Peter Leuschner

Heute hat Peter Leuschner mit der Bluttat Hinterkaifeck abgeschlossen. Längst hat er akzeptiert, dass er den Fall nicht lösen wird. Aus seiner Sicht kann das niemand. Auch die Polizei hat den Fall zwar mehrfach bearbeitet, aber mittlerweile längst zu den Akten gelegt. Über hundert Verdächtige hat die Polizei überprüft. Doch den oder die Mörder fand sie nicht.

Pannenserie bei den Polizeiermittlungen

Eine vertrackte Serie von Fehlern und unglücklichen Umständen behinderte die Ermittlungen von Anfang an. Dokumentiert wurden all diese Pannen in einer Ausstellung im bayerischen Polizeimuseum in Ingolstadt.

"Bevor die Polizei dort wirklich ankam und den Tatort absperren konnte, war schon das halbe Dorf durch den Tatort gelaufen", erzählt Ansgar Reiß, Direktor des Polizeimuseums in Ingolstadt. "Man hat die Leichen umgedreht, weil man zuerst ja auch nicht wusste: leben die noch? Was ist überhaupt passiert? Sprich: der Tatort war von vorneherein für die Polizei massiv gestört."

Gewaltige Kluft zwischen Stadt und Land

Die Schau zu Hinterkaifeck fand vor fünf Jahren statt. Sie ordnete den Fall in die Weimarer Zeit ein und veranschaulichte die damals extremen Unterschiede in den Lebenswirklichkeiten zwischen Stadt und Land.

"Wir haben in der Weimarer Zeit moderne Großstädte wie München, Berlin, Nürnberg oder auch Augsburg. Das waren moderne Städte mit Autos und Straßenbahn und elektrischen Licht oder zumindest Gas. Da gab es schon moderne Energieformen", sagt Reiß. "Aber auf dem Land lebte man noch völlig anders. Da war man noch in einer Subsistenzwirtschaft gefangen. Da hatte grundsätzlich seit Jahrhunderten nichts geändert. Diese Kluft zwischen Stadt und Land war wirklich gewaltig."

Obduktion unter freiem Himmel

Besonders drastisch beschreibt Museumsdirektor Reiß die Umstände, unter denen die sechs Toten obduziert wurden: in der kalten Jahreszeit. Auf dem stromlosen Einödhof. Bei Tageslicht. Unter freiem Himmel: "Die Polizei hat sich bemüht, die Schaulustigen fernzuhalten während dieser Obduktion, die da auf provisorischen Tischen im Hof dieses Hofes stattgefunden hat. Man hat sehr sorgfältig die verschiedenen Verletzungen protokolliert. Und hat dann entschlossen, weil die Verletzungen praktisch ausschließlich am Kopf sind: Man gibt die Leichname vor Ort zur Bestattung frei und nimmt die Köpfe mit nach München. Also gruselig."

Liegen Mörder und Opfer in einem Grab?

Die Toten wurden im nahen Waidhofen in einem gemeinsamen Grab beerdigt. Für den Schweizer Autor Dölf Köppel liegen damit Mörder und Opfer zusammen beerdigt. Auch er hat die Akten studiert und ist davon überzeugt: Es gab einen fünffachen Mord und einen Unfall. Der fünffache Mörder war nach Köppels These der alte Bauer Andreas Gruber.

Das Motiv: Gruber wollte seine Tochter Viktoria, die er jahrelang missbraucht habe, auf dem Hof halten. Doch die junge Frau wollte weg. "Weil sie sich von ihrem Vater trennen will, erschlägt er alle, weil er das nicht verkraftet, dass seine Tochter ihn verlässt. Und dann passiert eben der Rest der Geschichte", so Buchautor Dölf Köppel.

Auch diesen Rest der Geschichte will Autor Köppel genau kennen. Nach seiner These findet ein Nachbar den alten Bauern, nachdem dieser die fünf Morde begangen hatte.

"Er ging zum Stadel hinüber und stieß auf den noch lebenden Mörder Andreas Gruber. Dann kam es zum Kampf. Bei diesem Kampf um Leben und Tod verunglückte Andreas Gruber tödlich." Buchautor Dölf Köppel

Die Schilderung dieses Tathergangs kommt in Kürze im nahen Neuburg auf die Bühne. Denn Buchautor Dölf Köppel hat zum 100. Jahrestag von Hinterkaifeck ein Theaterstück geschrieben. Auch mehrere Ausstellungen sind geplant.

Der Fall Hinterkaifeck lässt die Menschen immer noch nicht los.