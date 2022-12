Der Schrecken des Krieges: Wenn Ukrainerinnen vergessen wollen

Nelia Shostak-Trufanova sitzt konzentriert vor ihrer Nähmaschine. Die Ukrainerin ist im März mit ihren zwei Töchtern nach Deutschland gekommen. Ihr Mann und ihre dritte Tochter sind in der Ukraine geblieben. Shostak-Trufanova ist eigentlich Lehrerin. An der Volkshochschule in Bamberg besucht sie mit sieben anderen Frauen einen Näh- und Sprachkurs.

Die Ukrainerinnen folgen dem Angebot des gemeinnützigen Projekts "Mode macht Mut" und kommen jede Woche von Montag bis Freitag zusammen. Der erste Kurs ist vor einigen Wochen an der Bamberger Volkshochschule gestartet und soll den ukrainischen Frauen helfen, für ein paar Stunden den Schrecken des Kriegs zu vergessen: Sie nähen oder sticken und lernen deutsch.

Nähen und Singen: Ablenkung für Geflüchtete

Die acht Frauen stellen aus bunten Stoffen Kissen, Schürzen oder auch Taschen her. "Wir nähen gerne und manchmal singen wir auch dazu ukrainische Lieder", erzählt Nelia Shostak-Trufanova. Das Singen, Nähen und Zusammensein helfe den Frauen, auf andere Gedanken zu kommen.

Jobcenter unterstützt Projekt für Geflüchtete aus der Ukraine

Seit November wird "Mode macht Mut" in Bamberg für ukrainische Frauen angeboten, gefördert wird das Projekt vom Jobcenter. Die Ukrainerinnen lernen jede Woche an drei Vormittagen Nähen und Sticken, an zwei Vormittagen deutsch.

In der Ukraine hat Sticken eine lange Tradition, so Anna Scherbaum, Leiterin der Volkshochschule Bamberg. "Die Frauen sollen sie selber bleiben, mit ihren kulturellen Ideen und Eigenschaften, zum Beispiel mit dem Sticken. Aber sie sollen auch bei uns ankommen und deutsch lernen, sich wohl fühlen und mit anderen ins Gespräch kommen", so die Leiterin der Bamberger Volkshochschule.

Nähmaschinen als Spende für "Mode macht Mut"

Entstanden ist das Projekt "Mode macht Mut" schon vor mehr als zehn Jahren. Ina Wunder von der gemeinnützigen Organisation "Soziale Betriebe der Laufer Mühle" hat es mit ins Leben gerufen. Damals habe sie in einem Stadtteil mit vielen Migranten aus der ehemaligen Sowjetunion gearbeitet und es seien immer wieder Frauen auf sie zugekommen, die gesagt haben, sie möchten etwas mit den Händen machen. So sei die Idee der Nähkurse für Migrantinnen entstanden. Die Nähmaschinen sowie alle Stoffe und Kleidungsstücke bekommt "Mode macht Mut" gespendet.

Genähte Unikate werden verkauft – Modenschau zum Abschluss

Die genähten Unikate werden verkauft. Gleich neben der Volkshochschule befindet sich der "Mode macht Mut"-Laden. Hier werden viele gespendete Second-Hand-Kleidungsstücke angeboten. Aber eben auch Selbstgenähtes: Kulturbeutel, Geschenkkörbchen oder Weihnachtssterne der ukrainischen Frauen können die Kunden kaufen.

Auch im kommenden Jahr werden in dem kleinen Laden bestickte Kleidungsstücke und Selbstgenähtes der ukrainischen Frauen angeboten. Zum Abschluss des Kurses soll es im Sommer eine große Modenschau geben, bei der die ukrainischen Frauen ihre selbstgenähten und bestickten Kleidungsstücke präsentieren.