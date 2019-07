Gartenordnung: Basis für ein friedliches Miteinander

Wer in einer Mietwohnung lebt, muss sich an die Hausordnung halten. Wer einen Kleingarten hat, der muss sich an die Gartenordnung halten. So einfach sieht das Friedrich Pils vom Kleingartenverband München.

„Überall dort, wo Menschen auf engem Raum miteinander leben, braucht es Gesetze und Ordnungen:“

Der Rentner erfüllt seit vielen Jahren das Ehrenamt Kleingartenvorstand. Ein Nachbar von Jürgen Grießmeyer hätte sich beim Verein beschwert, dass sein Apfelbaum zu nahe an der Grundstücksgrenze stehen würde, die Äste würden zu weit über den Zaun hängen. Der Verein hat Jürgen Grießmeyer bereits aufgefordert, die Äste zu kürzen. Jetzt sei der Pächter dran, die Forderung zu erfüllen.

Die Flächenaufteilung: Drittel - Drittel - Drittel

Die Gartenordnung schreibt zum Beispiel auch die Flächennutzung vor. Ein Drittel darf maximal das Gartenhaus einnehmen, ein Drittel soll der Erholung dienen, als Rasen- oder Blumen-Fläche, und auf einem Drittel sollen Nutz-Pflanzen wachsen, also Obst- und Gemüse. Auch hier beanstandet der Kleingartenverband die Parzelle Grießmeyer: Es gibt ausreichend Obstbäume, aber kein Gemüse. Dagegen verweist der Gärtnermeister darauf, dass das Kleingartengesetz keine exakten Prozentangaben für das Verhältnis Obst oder Gemüse vorsieht.

Hauptsache Grünfläche

Der Streit zwischen Verein und Pächter hat in der Kleingartenanlage München-Süd heftige Diskussionen ausgelöst. Jürgen Grießmeyer ist davon überzeugt, dass er vom Aussterben bedrohten Pflanzen und Tieren Rückzugsmöglichkeiten bietet. Aber auch Vorstand Friedrich Pils sieht sich als Artenschützer: Schließlich kämpft der Verein ja für den Erhalt der Kleingärten, was gar nicht so einfach ist in einer Millionenstadt wie München, wo Wohnraum knapp ist, sagt Pils.

Der Gärtnermeister wird wohl keine Kündigung erhalten, so der Vereinsvorsitzende. Vielmehr wolle man miteinander im Gespräch bleiben. Und gemeinsam dafür sorgen, dass die Bienen im Münchner Südwesten summen.