Der schnelle Einkauf in Bayern - Morgen geht nix mehr

Schnell zum Tanken nach Österreich oder nach Bayern in den Drogeriemarkt? Viele nutzen heute noch einmal die Gelegenheit, denn ab Mittwoch ist das bis auf Weiteres untersagt.

Gelassenheit in Kiefersfelden

In Kiefersfelden an der Grenze zu Tirol sind heute durchaus viele Autokennzeichen aus Kufstein oder Kitzbühel zu sehen. Viele Artikel sind in Bayern günstiger zu haben. Dass ab morgen wieder vieles ruhiger wird, sieht man in Kiefersfelden in einer nicht repräsentativen BR-Umfrage eher gelassen. Dann gehe es nicht so zu beim Einkaufen, meint eine Frau aus Kiefersfelden lachend. Man müsse es nehmen, wie es kommt, meint ein Kufsteiner gelassen.

Bürgermeister befürwortet Maßnahme

Die Einschränkungen für die Grenzregion seien für viele Branchen katastrophal – für Handel, Gastronomie und Tourismus, so Kiefersfeldens Bürgermeister Hajo Gruber. Gleichzeitig findet er die angeordneten Maßnahmen aber richtig. Man müsse Corona ernst nehmen und das sei oberste Aufgabe des Staates. Der Bürgermeister berichtet von 13 Todesfällen in Kiefersfelden.

Grenzregion besonders betrachten

Hajo Gruber plädiert dafür die Grenzregion im Inntal besonders zu betrachten, auch in Coronazeiten. Wenn sich die Inzidenzzahlen des Landkreises Rosenheim und des Bezirks Kufstein annäherten, warum sollte dann ein Bürger aus Kiefersfelden nach Rosenheim zum Einkaufen fahren müssen und nicht ins benachbarte Kufstein? Im Übrigen ist Hajo Gruber ein überzeugter Inntaler und sagt mit einem Schmunzeln, dass er die Grenze eh am liebsten abschaffen würde.