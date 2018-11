06.11.2018, 17:09 Uhr

Der Schlamm muss weg: Saugbagger am Altmühlsee aktiv

Am Altmühlsee wird im Herbst und Winter wieder Sediment entnommen, um die Wasserqualität zu verbessern. Ein Saugbagger ist dafür in den kommenden Tagen am Seezentrum Wald bei Gunzenhausen im Einsatz.