Der Schatt – Gesundheitskuchen mit langer Tradition

Früher durfte der Schatt auf keinem Sonntagskaffeetisch fehlen. Mittlerweile kennen immer weniger Menschen das Dialektwort "Schatt" für den einfachen Rührkuchen, der traditionell in der Gugelhupfform gebacken wird. In der Industrie gibt es ihn auch in Kastenform, und fast jeder hat den Gesundheitskuchen schon mal gegessen.

Saftig und süß muss er sein

Wichtig sind viel Butter und Zucker, denn der fränkische Schatt muss süß und saftig sein. Der Name "Schatt" kommt übrigens von der Kuchenform, die war früher aus Eisen und hieß in Nürnberg Schatt. Und darin haben die Nürnbergerinnen ihren Schatt oder ihr Schättla gebacken. Über die Stadt hinaus hat sich Bezeichnung dann auch rund um Nürnberg ausgebreitet. Je nach Saison und Geschmack kann man den einfachen Rührteig mit Nüssen, Rum oder Zitronenschale verfeinern. Beim Thema Rosinen scheiden sich die Geister, die einen lieben sie, die anderen wollen keine in ihrem traditionellen Schatt haben. Genauso ist es mit der Glasur: Natur, Puderzucker oder Schokolade.

Zutaten für den Rührkuchen

Zutaten:

250 g Butter

250 g Zucker

5 Eier

Zitronenschale

500 g. Mehl

½ Tasse lauwarme Milch

1 Pck. Backpulver

1 Prise Salz

Nach Geschmack: Rosinen, Zitronen

Zubereitung des Schatt