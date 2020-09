Der Rüdiger von Neugablonz: Ein Denkmal mit bewegter Geschichte

Konzentriert blickt er drein, der Ritter Rüdiger. Er ist eine der Hauptfiguren aus der Nibelungensage. Die Hände hat er vor der Brust zum Gebet gefaltet und überlegt, ob er nun für die Burgunder oder die Hunnen kämpfen soll. Knapp vier Meter hoch ist die Bronzefigur. Heute steht sie auf dem wuchtigen Brunnen-Sockel vor der Herz-Jesu-Kirche in Neugablonz.

Bronzene Rüdiger-Figur galt als Wahrzeichen der Stadt Gablonz

Die bewegte Geschichte der Rüdiger-Figur begann mit der Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten und damit auch aus Gablonz, das heute in Tschechien liegt. Dort stand sie nämlich seit 1924 bis zum Kriegsende. Der bronzene Rüdiger galt als Wahrzeichen der nordböhmischen Stadt.

Geschaffen hatte die Figur der böhmische Künstler Franz Metzner. Der hatte sie ursprünglich für einen Bibelingen-Brunnen in Wien gemacht. Der aber wurde nie gebaut. Also war die Bronzefigur über Umwege in Gablonz gelandet.

Nach Kriegsende wurde Rüdiger vom Sockel gerissen

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden die deutschstämmigen Bewohner aus Gablonz vertrieben. "Ritter Rüdiger hat man von seinem Sockel gerissen und an einen Lastwagen gebunden. So wurde die Figur dann die Gablonzer Rathausgasse hinunter gezogen, das Ganze unter großem Beifall der Einwohner, die die Bronzefigur auch noch mit Steinen beschmissen haben." Das erzählt Thomas Schönhoff vom Isergebirgsmuseum.

Neugablonzer wollten Figur zu sich holen

Tausende Vertriebene aus der Region um Gablonz siedelten sich nach dem Krieg bei Kaufbeuren an. Dort gründeten sie auf den Trümmern einer alten Munitionsfabrik den Stadtteil Neugablonz. Und schon bald regte sich der Wunsch, den in Gablonz gestürzten Rüdiger bei sich aufzustellen. Treibende Kraft dahinter war Bürgermeister Oswald Wondrak. "Das war ihm so wichtig, (...) Es sollte eine Mahnung, eine Erinnerung an kommende Generationen sein", sagt heute seine Tochter, Eva Maria Simon.

Nur mit einem Trick landete Rüdiger schließlich im Allgäu

Doch den Rüdiger zu bekommen war nicht einfach: Die Tschechen wollten den Vertriebenen das Denkmal nicht einfach so überlassen. Jahrelang wurde verhandelt. Ende der 1960er Jahre versuchten Geschäftsleute Rüdiger der tschechoslowakischen Regierung abzukaufen, für 40.000 Mark. Bekommen haben sie ihn aber nur durch einen Trick: Die Neugablonzer setzten einen Kunsthändler ein. Der kaufte das Denkmal offiziell für einen Interessenten in der Schweiz. Der Transport dorthin aber machte dann kurzerhand Halt im Allgäu. Und Rüdiger wurde in Neugablonz ausgeladen.

Und in Neugablonz steht sie nun seit 1970, die Bronzefigur des Ritter Rüdiger aus der Nibelungensage. Ein Grund am Wochenende zu feiern.