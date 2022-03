Der Rollstuhlparcours – Mobilitätstraining auf zwei Rädern

Catharina Cnopf erinnert sich noch gut an den sonnigen Tag Ende Mai 2014. Sie war mit dem Rad in Nürnberg unterwegs, kollidierte mit einem Fußgänger, stürzte, rappelte sich auf, beide Verunfallten schienen unverletzt, weiter ging's.

Mobilitätstraining beim Rolli-Treff Franken

Erst viel später hatte die heute 47-Jährige mit den Folgeerscheinungen zu kämpfen: Gleichgewichtsprobleme. Die wurden von Jahr zu Jahr schlimmer, so dass die Nürnbergerin jetzt kaum mehr laufen kann und regelmäßig auf den Rollstuhl angewiesen ist. Erst seit September vergangenen Jahres sitzt sie über längere Strecken dauerhaft im Rollstuhl. Aufgeben war noch nie die Devise der gelernten Krankenschwester. Beim Mobilitätstraining des Vereins Rolli-Treff Franken will Catharina lernen, besser mit ihrem "Gefährt" umzugehen.

Hindernis-Parcours in der Halle

"Beim letzten Mal mussten Rolli-Fahrende über zwei umgedrehte Bänke fahren, da habe ich schon geschluckt und mich gefragt, äh, wie breit ist mein Rollstuhl überhaupt?", erzählt Catharina Cnopf.

Der Kurs beginnt mit lockeren Aufwärmübungen, dem sogenannten "Stampfen". Kurzes, schnelles Anheben der Räder und dann rasant wieder zu Boden fallen lassen. Wer keinen Kippschutz in Form zweier kleiner Stützräder am Stuhl hinten dran hat, braucht bei dieser Übung zumindest schon ein gewisses Grundvertrauen in seine Fähigkeiten. Catharina Cnopf kommt damit gut klar, etwas herausfordernder wird allerdings gleich die nächste Aufgabe.

Vorsicht: Bordsteinkante!

Auf dem Hallenboden in der Nürnberger Bertha-von-Suttner-Straße ist ein großflächiger Parcours aufgebaut. Mehrere Hindernisse in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Rampen mit steiler Neigung, hohe Kabelbrücken, Hartgummi-Bretter, die als Bordsteinkanten fungieren. Die meisten Teilnehmenden sitzen schon mehrere Jahre im Rollstuhl, sind also vertraut mit derartigen Hindernissen. Dennoch, sagt Sebastian, ein junger Mann mit Strickmütze auf dem Kopf, könne man sich immer noch verbessern. Man lerne eben auch als Rollstuhlfahrer nie aus. Außerdem sei die Gruppe ein super Zeitvertreib, er komme jedes Mal gern vorbei.

Gewichtsverlagerung ist entscheidend

Trainerin Ingrid Wolff macht es vor. Sie sitzt selbst erst seit sechs Jahren aufgrund ihrer MS-Erkrankung im Rollstuhl. Da ihr Oberkörper aber kaum eingeschränkt sei, tue sie sich bei vielen "Manövern" im Rollstuhl vielleicht leichter als andere, sagt sie. Zu überwinden gilt es jetzt eine schwarze Platte, etwa sechs Zentimeter hoch. Das entspreche in etwa einem abgesenkten Bordstein. "Schub, Schub, ankippen, Oberkörper nach vorne verlagern und beim Herunterfahren das Gewicht wieder nach hinten." Bei Ingrid Wolff läuft das flüssig ab. Rollstuhl-Neuling Catharina Cnopf braucht beim ersten Versuch noch etwas Hilfestellung, beim zweiten Mal klappt es fast reibungslos. Auch die steile Rampe schafft sie mit ein paar Tipps fast problemlos.

"Die Hürde im Kopf zu überwinden, das ist oft die größte Herausforderung." Catharina Cnopf, Rollstuhlfahrerin

Regelmäßiges Training wichtig

Mobilitätstrainings dieser Art bietet der Rolli-Treff Franken regelmäßig an, sowohl in der Halle als auch draußen unter Realbedingungen. Teilnehmen können alle Vereinsmitglieder. Einmal zum Schnuppern vorbeischauen, sei auch kein Problem. Das Mobilitätstraining sei vor allem für Anfänger oft eine große Hilfe, so Übungsleiterin Ingrid Wolff.

Wer zum Beispiel aufgrund einer Querschnittslähmung in den Rollstuhl käme, erhalte von der Krankenkasse oft monatelang Praxis-Kurse, wer aber wie sie aufgrund einer schleichenden Erkrankung auf den Rolli angewiesen sei, stehe oft allein da und müsse sich selbst mit dem Rollstuhl auseinandersetzen. "Ich habe den Rollstuhl von der Krankenkasse hingestellt bekommen. Da. Den praktischen Umgang habe ich dann anfangs über Youtube-Videos gelernt", sagt Ingrid Wolff.

Den Alltag im Rollstuhl meistern

Catharina Cnopf muss sich an die Einschränkungen in ihrem Leben noch immer erst gewöhnen. Je besser sie aber mit dem Rollstuhl umgehen könne, umso leichter falle ihr auch der Alltag. Am Ende der Trainingsstunde hat sie alle Hindernisse fast ohne Hilfestellung geschafft. Sie will weiter an ihrer Technik feilen. Das nächste Training wird draußen in der Nürnberger Innenstadt stattfinden. Catharina Cnopf wird auf jeden Fall wieder mit dabei sein.