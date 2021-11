Der richtige Mix: Popkulturpreis für Dillinger Lokal "Chili"

Seit 21 Jahren gibt es das "Chili" in Dillingen schon und es heimst mit dem Bayerischen Popkulturpreis nicht die erste Auszeichnung ein. Erst im Oktober wurde die Einrichtung im Rahmen der Dillinger Kulturtage mit dem "Herbstzeitlosen"-Preis ausgezeichnet. Sie war und ist für junge Talente ein Sprungbrett.

Offene Kneipe für jede und jeden

Musikerinnen wie Sarah Straub oder Bands wie die Killerpilze haben hier ihre ersten Konzerte gegeben. Die Kneipe bietet vielen Künstlerinnen und Künstlern ein Forum: Neben Live-Musik gibt es auch Kabarett, Kleinkunst und Lesungen im Chili. Auch der Dillinger Asylhelferverein war schon mehrfach zu Gast, um ein internationales Essen auszurichten.

Die Köpfe dahinter sind Menschen mit Handicap

Betrieben wird das Chili von der Regens-Wagner-Stiftung Dillingen. Es arbeiten dort Menschen mit Handicap aus den Regens-Wagner-Werkstätten, sie richten gemeinsam mit Leiterin Johanna Pröller-Nitschke die Mahlzeiten her und bedienen die Gäste. Die Arbeit im "Chili" stärke ihr Selbstbewusstsein, berichtet die Chefin. Hin und wieder schaffen manche auch den Wechsel in den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Inklusionspreis für das Chili

Der Verband für Popkultur in Bayern e.V. zeichnet das Lokal in der Kategorie Inklusion jetzt auch noch mit dem Popkulturpreis aus. In der Begründung heißt es, im "Chili" werde seit über 20 Jahren "das Zusammenkommen von Menschen mit und ohne Behinderung durch Live-Musik gelebt". Wegen der Corona-Pandemie findet die Verleihung nicht im großen Rahmen statt. Vielmehr wurde dem "Chili"-Team ein Paket zugeschickt, das es gemeinsam auspacken soll. Ein Film von dieser Aktion wird dann ins Internet gestellt.