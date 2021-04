Der Raub der Volkacher Madonna – Pfarrer Dolata ist gestorben

Pfarrer Adalbert Dolata ist im Alter von 89 Jahren in Amsterdam gestorben. Das meldete der Pressedienst des Ordinariats Würzburg. 1962 war er als Kaplan in Volkach im Landkreis Kitzingen tätig. Zu der Zeit ereignete sich dort ein Kriminalfall, der als Volkacher Madonnenraub in die Geschichte eingehen sollte.

Der Volkacher Madonnenraub

Drei Männer hatten in einer Nachtaktion aus der Wallfahrtkirche Maria im Weingarten die Madonna im Rosenkranz gestohlen – ein Werk des Bildhauers Tilman Riemenschneider. Der Herausgeber der Zeitschrift Stern, Henri Nannen, hörte davon über Medienberichte. Nannen hatte Kunstgeschichte studiert und dabei auch die Arbeiten Riemenschneiders kennenglernt. Ein Studienkollege Nannens war außerdem der spätere Leiter des Mainfränkischen Museums in Würzburg, Max Hermann von Freeden.

100.000 Euro Lösegeld geboten

Nannen machte in seiner Stern-Redaktion den Madonnenraub zur Chefsache. Freeden wurde Vermittler vor Ort. Am 26. August 1962 erschien im Stern ein großer Artikel mit der Überschrift: "Gebt die Madonna von Volkach zurück. Gegen ein Lösegeld von 100.000 Mark!" Nannen hatte diese Summe ausgelobt. Pfarrer Dolata reiste damals als Kaplan von Volkach nach Hamburg zu Henri Nannen, um mit ihm die Lösegeldfrage und alles Weitere zu klären. Tatsächlich kam es kurz darauf zur Lösegeldübergabe – die Madonna wurde auf einem Acker vergraben gefunden. Die drei Täter wurden ermittelt, festgenommen und später verurteilt. Die Riemenschneider-Madonna hängt seitdem gut gesichert mit einer Alarmanlage wieder in der Wallfahrtskirche in den Weinbergen von Volkach.

1995 verlässt Dolata Unterfranken

1977 wurde Adalbert Dolata Pfarrer von Würzburg-Sankt Adalbero, wo er 18 Jahre wirkte. Die Kirche im Stadtteil Sanderau war nach dem 2. Weltkrieg nur provisorisch instand gesetzt worden. Pfarrer Dolata ließ die Adalbero-Kirche im Innen- und Außenbereich vollständig renovieren und ihren ursprünglichen Zustand wiederherstellen. 1995 trat der Seelsorger aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand, den er bis 2004 in Köln verbrachte. Anfang Juni 2011 zog er ins niederländische Amsterdam um. Am 7. April wird er auf dem Naturfriedhof in Arnhem im engsten Familienkreis beigesetzt.