Der Polizist, Uniter und der "Tag X"

Maik P. (Name geändert) hat gelernt zu töten. Er war beim Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr und führte mehrere Geheim-Operationen im Ausland durch. Als ausgebildeter Scharfschütze ist er in der Lage, tödliche Schüsse aus einer Entfernung von mehr als zwei Kilometern abzugeben. Mittlerweile ist er bayerischer Polizeibeamter und gehört einer besonders geschulten Truppe an.

Prepper und Verschwörungstheoretiker

In seiner Freizeit ist Maik P. bei Uniter aktiv, einem Verein, der sich sehr verschlossen gibt. Doch was über Uniter bekannt ist, lässt aufhorchen. Mehrere der Mitglieder und Sympathisanten sehen sich teils massiven Vorwürfen ausgesetzt: Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat, Verstoß gegen das Sprengstoff- und das Kriegswaffenkontrollgesetz, Diebstahl von Munition, um nur einige zu nennen. Die Mitgliederstruktur von Uniter ist offenbar heterogen, die Palette scheint von harmlosen Preppern, die Lebensmittel und Kerzen horten, über Verschwörungstheoretiker und gefährlichen Radikalen zu reichen.

Gründer nennt sich "Hannibal"

Der Uniter-Gründer nennt sich "Hannibal". Er war Administrator von Chatgruppen, in denen es um paramilitärische Trainings und Vorbereitungen auf einen "Tag X" ging. Doch was ist damit gemeint? Haben die Anhänger dieser Idee Angst vor dem Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung? Und wie wollen sie dann vorgehen? Für ihn existiere kein "Tag X", so der bayerische Polizeibeamte auf BR-Nachfrage. Und Spinner gebe es schließlich überall. Die Chatgruppen haben Namen wie "Nordkreuz". Einige der Teilnehmer horten in großen Mengen Vorräte wie Mineralwasser, Konserven und Diesel – aber auch Waffen und Munition haben Ermittler bei Teilnehmern der "Nordkreuz"-Chats schon beschlagnahmt.