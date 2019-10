Notfallsanitäter: Retter oder Straftäter?

Mediziner pochen auf Arztvorbehalt

Dieses Dilemma wollen Bayern und Rheinland-Pfalz nun beseitigen. Vom Bundestag fordern sie eine Gesetzesänderung. Doch im zuständigen Ausschuss wird gerungen – denn die Ärzte pochen auf ihr Privileg, dass nur sie invasive Maßnahmen tätigen dürfen. Die Mediziner begründen dies mit ihrem Fachwissen und dem damit einhergehenden Wohl der Patienten.

Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie warnt zudem vor juristischen Problemen. Konkret sehe man die "deliktische Haftung für eine Maßnahme an Patienten, die durch einen Nicht-Arzt vorgenommen wird, als ausgesprochen problematisch".

CSU will "losgelöst von Verbandsinteressen entscheiden"

Am Zug ist nun der Gesundheitsausschuss im Bundestag. Ein erster Vorschlag der Regierungsparteien hätte an der Problematik nichts geändert und wurde schnell wieder zurückgezogen, nachdem die Sanitäter-Verbände Druck gemacht hatten.

"Die Ärzte haben auch nicht ganz unrecht", sagt Emmi Zeulner, die für die CSU im Ausschuss sitzt. Es gehe jedoch um "Sondersituationen, in denen der Arzt nicht greifbar ist". Die Politik müsse nun losgelöst von Verbandsinteressen entscheiden, was für das Gemeinwohl das Beste sei. Und was nötig sei, um Rechtssicherheit zu gewährleisten, damit Menschen ihren Beruf gut ausüben können.

Notfallsanitäter fordert Rechtssicherheit

Notfallsanitäter Michael Schütz sieht sich davon noch weit entfernt: "Man macht sich immer Gedanken, ob man Grenzen überschreitet, obwohl ich eigentlich weiß, dass ich den Patienten nur so adäquat versorgen und ihn zum Beispiel von Schmerzen befreien kann." Er hofft, dass der Bundestag nun endlich Rechtssicherheit für seine Arbeit schafft.