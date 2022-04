Der neue Tatort aus Franken – "Warum"

Traumrolle Tankwart im Tatort

Nikolai Will fiebert dem neuen Tatort aus Franken ganz besonders entgegen. In "Warum" spielt der 40-jährige Schauspieler eine kleine Rolle als Tankwart, der von den Hauptkommissaren Ringelhahn und Voss als Zeuge vernommen wird. Für den gebürtigen Kulmbacher geht damit ein Traum in Erfüllung. Max Färberböck habe ihm drei Minuten in diesem Tatort gegeben, die nur ihm gehören, so Will. "Besser kann man es sich gar nicht erträumen".

Die Dreharbeiten waren für den Schauspieler durchaus anspruchsvoll. Obwohl er eine Sehstärke von -7 hat, musste Nikolai Will all seine Szenen ohne Brille spielen. "Das war so schade, weil Dagmar Manzel hat so ein schönes Lachen in den Augen. Alleine, wenn du sie schon anschaust, kriegst du einen gut gelaunten Tankwart super gespielt. Und plötzlich habe ich gar nichts mehr gesehen. Nur noch so ein verschwommenes Etwas vor mir".