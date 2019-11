vor 42 Minuten

Der neue Landratsschoppen ist ein Retzstadter Langenberg

Landrat Thomas Schiebel hat gestern in Karlstadt das Geheimnis um seinen neuen Landratsschoppen gelüftet: ein trockener Bacchus, also eine Weißwein-Rebsorte. Der Main-Spessart-Landrat hat als einziger in Bayern einen eigenen Wein.