30.09.2021, 15:26 Uhr

Der neue James Bond: Im Nürnberg Cinecittà so scharf wie nie

In Deutschland läuft am Abend der neue James Bond-Film "Keine Zeit zu sterben an". In Nürnberg soll er noch schärfer und brillanter als bisher zu sehen sein. Das verspricht der KInobetreiber Cinecittà. Das ermöglicht eine neue Leinwandtechnik.