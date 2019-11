12.11.2019, 08:06 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Der neue Christbaum am Marienplatz in München steht

Weihnachten kann kommen. Der Christbaum auf dem Marienplatz in München steht! Das Aufstellen lief wie am Schnürchen. Und: Man sieht der Fichte aus dem Landkreis Freyung-Grafenau nicht an, dass sie zweite Wahl ist.