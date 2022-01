Der neue Bürgermeister von Roth heißt Andreas Buckreus

Es sei "unglaublich", sagte Andreas Buckreus, nachdem er am Sonntag zum Bürgermeister gewählt worden war. Er sei zwar schon als Zweiter Bürgermeister gewählt worden, allerdings sei Erster Bürgermeister noch einmal etwas ganz anderes, so Buckreus. Mit Spannung hatte der SPD-Kandidat zuvor die Auszählung im Rathaus verfolgt. Der 38-jährige Polizist hatte bereits interimsweise die Geschicke der Stadt Roth geleitet, nachdem sein Vorgänger Ralph Edehläußer (CSU) in den Bundestag gewählt worden war.

Jubel vom SPD-Wahlkampfteam

Den neuen Bürgermeister erwartete dann hinter dem Rathaus sein Wahlkampfteam, das ihn mit frenetischem Jubel empfing. "Das wäre ohne euch nicht möglich gewesen", strahl Andreas Buckreus. Er habe noch nie so viel in einen Wahlkampf investiert, erzählt der frisch gebackene Bürgermeister und die Erleichterung über seinen Erfolg ist ihm anzusehen.

CSU-Kandidat will in vier Jahren wieder antreten

Der Kandidat der CSU Hans-Günter Kraetsch war einer der Ersten, der Buckreus telefonisch gratulierte. Er kam bei der Wahl auf 29,79 Prozent der Stimmen. Er sei enttäuscht, finde das Ergebnis aber für die Kürze des Wahlkampfs beachtlich. "Nach der Wahl ist vor der Wahl. Ich bleib auf jeden Fall dabei und wir hoffen das nächste Mal auf ein anderes Wahlergebnis", gibt sich Kraetsch kämpferisch.

Rother Innenstadt soll belebt werden

Der neue Rother Bürgermeister Andreas Buckreus will als erstes großes Projekt die Rother Innenstadt angehen. Der Marktplatz soll wieder mehr belebt werden. Dafür will er dem Stadtrat demnächst etwas vorlegen und dann auch die Bürger beteiligen. Außerdem steht die Entscheidung an, wie das riesige Leoni-Gelände mitten in der Rother Innenstadt gestaltet werden soll. "Das wird die Stadt für die nächsten 20, 30 Jahre prägen", so Buckreus.

Geringe Wahlbeteiligung

Bei der Wahl zum Rother Bürgermeister war außerdem Stadtgärtner Florian Weber für "Die Partei" angetreten und bekam 5,84 Prozent der Stimmen. Stefan Kuschel von "Die Basis" kam auf 4,9 Prozent und Michael Ruthardt von den Rother Demokarten 3,7 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag nur bei 44,88 Prozent.