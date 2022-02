Locker statt streng? Der neue alte Markus Söder

Markus Söder hat sich rar gemacht. Nicht im Fernsehen, aber bei den Pressekonferenzen nach den Sitzungen des bayerischen Kabinetts. Das wäre eigentlich der Ort, um neu beschlossene Lockerungen der Corona-Maßnahmen zu erklären. Doch dort trat Bayerns Ministerpräsident in diesem Jahr noch kein einziges Mal vors Mikrofon, sondern überließ die Bühne nun schon fünfmal seinem Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) und den Fachministern.

Auf Journalisten-Nachfrage verteidigte Herrmann bereits vor zwei Wochen die Abwesenheit seines Chefs: "Es heißt doch immer: nicht One-Man-Shows, sondern Team. Jetzt ist das Team da - es ist auch wieder nicht recht." Auch die Regierungserklärung zur Corona-Politik im Landtag am 15. Februar hält nicht Söder, sondern sein Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU).

Von "Team Vorsicht" zu "Team Hoffnung"

Erleben wir also einen neuen Söder, der die großen Auftritte anderen überlässt? Nein. In der Regel hat Söder das, was später im Kabinett auf den Weg gebracht wird, schon längst selbst an anderer Stelle vor laufenden Kameras verkündet - ohne auch nur einen CSU-Minister an seiner Seite zu haben, geschweige denn einen Vertreter des Koalitionspartners. Und das, obwohl es sich zum Teil um wesentliche Änderungen handelte.

Eineinhalb Jahre lang hatte sich Söder als Anführer des selbsternannten "Teams Vorsicht" präsentiert, das auf besonders strenge Maßnahmen setzt. Mittlerweile propagiert er zudem das "Team Augenmaß", das "Team Hoffnung" - und fordert bundesweite Lockerungen. Erleben wir also einen neuen Söder, der seinen Kurs grundlegend geändert hat? Jein.

Söder, der Antreiber

Eine wichtige Konstante verbindet den Söder 2022 mit dem Söder 2020/21: Der CSU-Politiker mahnt immer wieder bundesweit einheitliche Regeln an - und geht in Bayern doch zum Teil eigene Wege. Wie schon seit Monaten kritisiert Söder weiterhin nach jeder Ministerpräsidentenkonferenz die Bund-Länder-Beschlüsse als unzureichend, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Die Botschaft früher wie heute: Söder geht voran, Söder treibt die anderen an. Zum festen Überschriften-Repertoire deutscher Medien gehört seit nahezu zwei Jahren die Schlagzeile: "Söder prescht vor." Früher beim Verschärfen, jetzt beim Lockern.

Die jüngsten Erleichterungen in Bayern (Aufhebung der Corona-Sperrstunde, bis zu 75 Prozent Auslastung im Kino, 15.000 Zuschauer im Fußballstadion, nur noch 3G beim Friseur) hatte Söder einen Tag vor der Kabinettssitzung verkündet, nach Beratungen des CSU-Vorstands - offenbar ohne die Details mit den Freien Wählern besprochen zu haben.

Söder entdeckt einen "breiteren Ansatz"

Der Ministerpräsident wollte dies dabei durchaus auch als Signal für andere Länder verstanden wissen: Bayern ermögliche damit auch anderen die Erleichterung, die "etwas gefangen" seien in ihren Koalitionen. Bayern wolle Akzente setzen, Beispiel geben. Wenige Stunden zuvor hatte der Ministerpräsident schon im ZDF-"Morgenmagazin" seine Forderung nach einem bundesweiten "Einstieg in den Ausstieg" bekräftigt. Einschränkungen seien dann richtig, wenn das Gesundheitssystem extrem belastet werde. "Das ist derzeit bei Omikron aber nicht der Fall." Schließlich habe sich die Lage insbesondere auf den Intensivstationen trotz der Höchstwerte bei der Sieben-Tage-Inzidenz deutlich entspannt.

Vom Ringen um die richtige Balance von Sicherheit und Freiheit hatte Söder im Zuge der Pandemie schon oft gesprochen - das ist nicht neu. Seit Jahresbeginn aber hat sich sein Fokus verschoben. Über Monate hatte der Ministerpräsident propagiert, die Corona-Politik stark an Medizin und Wissenschaft auszurichten, mittlerweile verfolgt er einen "breiteren Ansatz".

In seiner Neujahrsansprache beklagte er die Gräben in der Gesellschaft. "Wir dürfen daher Corona nicht nur virologisch sehen, sondern müssen auch versuchen, unsere Gesellschaft wieder zu heilen und zu versöhnen." Wenige Tage später ergänzte er im "Münchner Merkur": "Ich habe über den Jahreswechsel lange nachgedacht, viele Gespräche geführt - privat und politisch - und aus diesen zwei Corona-Jahren auch tiefe Lehren gezogen".

Umfragewerte gesunken

Eine Erklärung für diesen neuen Akzent schneidet Söder in diesem Zitat auch gleich mit an: private und politische Gespräche. Söder hat verstärkt hineingehört in die Bevölkerung, vor allem aber in seine CSU, in der nach der historischen Pleite bei der Bundestagswahl die Nervosität zugenommen hat. Die Landtagswahl 2023 wirft ihre Schatten schon voraus - so manche CSU-Landtagsabgeordnete bangen um ihr Mandat. In ihren Wahlkreisen werden sie mit den wirtschaftlichen Nöten von Gastwirten, Friseuren und Co. sowie mit dem wachsenden Corona-Frust eines Teils der Wähler konfrontiert.

Der jüngste BR-BayernTrend gibt dabei für die CSU durchaus Anlass zur Sorge: Mit 36 Prozent büßten die Christsozialen bei der Sonntagsfrage innerhalb eines Jahres zwölf Prozentpunkte ein. Mit einem solchen Ergebnis wäre nicht nur die absolute Mehrheit weit weg, sogar eine Fortsetzung des Zweier-Bündnisses mit den Freien Wählern wäre gefährdet.

Auch die gigantischen persönlichen Zustimmungswerte, die Söder als Corona-Krisenmanager zwischenzeitlich erreichte, bröckeln seit Monaten kontinuierlich. Mit der Corona-Politik der Staatsregierung waren im Januar zuletzt erstmals seit Pandemie-Beginn mehr Menschen unzufrieden als zufrieden.

Die CSU-Spitze hat schon als Devise für die kommenden Monate ausgegeben, dass wieder verstärkt Themen jenseits von Corona in den Fokus gerückt werden sollen. Der politische Aschermittwoch der CSU am 2. März in Passau soll laut Generalsekretär Markus Blume der "Kick-off" für ein neues "Bayern-Gefühl" werden, das "dann hoffentlich nach Corona sich wieder breit macht".

Neue Rolle: Opposition im Bund

Als weitere Erklärung für Söders Kurskorrektur sehen Beobachter seine neue Rolle als Oppositionspolitiker auf Bundesebene. Dass die CSU zuletzt in Berlin nicht mitregierte, ist rund 17 Jahre her - und der Franke war CSU-Generalsekretär, der durch markige Sprüche und scharfe Verbal-Attacken Schlagzeilen machte. Als "Stoibers brüllenden Junglöwen" bezeichnete ihn der "Spiegel" damals.

Attacke beherrscht Söder auch heute noch, verpackt sie mittlerweile aber diplomatischer als in jungen Jahren. Im Zuge der Corona-Krise bekamen das nacheinander mehrere Länderchef-Kollegen zu spüren - allen voran der damalige Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke).

Zugleich stand Söder lange Monate fest an der Seite von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) - wegen ihrer vorsichtigen Corona-Politik. Nach dem Regierungswechsel im Bund richtet sich Söders Kritik nun vor allem gegen die Berliner Ampel-Koalition - auch wieder wegen des zögerlichen Corona-Kurses. Die Regierung sei hier uneins, scheine zum Teil überfordert und zeige "keinen klaren Weg in dieser Krise", bemängelte der CSU-Chef am Montag. Es gelte, die Maßnahmen aus der Delta-Welle an die Omikron-Welle anzupassen.

Strenge Regeln lassen sich leichter lockern

Söders Vorteil in der aktuellen Situation: Wer schärfere Beschränkungen hat, kann leichter lockern. Denn so manche bayerische Corona-Maßnahme war strenger als in anderen Bundesländern. Eine Corona-Sperrstunde beispielsweise gab es in der Mehrzahl der Länder gar nicht. Bayerns Theater, Kinos und Co. durften noch im Januar ihre Spielstätten maximal zu 25 Prozent füllen - eine der bundesweit strengsten Regeln. Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga gab es trotz eines entsprechenden Bund-Länder-Beschlusses nicht in allen Ländern - in Bayern wochenlang schon. Auch 3G statt 2G beim Friseur galt in Teilen Deutschlands schon lange vor der bayerischen Lockerung.

Teilweise aber erlaubt Bayern jetzt tatsächlich mehr als andere Länder: Für Fußballspiele ließ die Staatsregierung Ende Januar zunächst 10.000 Zuschauer zu, mittlerweile sind es sogar 15.000. Nach Einschätzung Söders hat dies "überall in Deutschland dazu geführt", dass mehr Fans in die Stadien dürfen - Bayern habe den gesamten Corona-Kurs in Deutschland mitgeprägt. Mit diesem Selbstverständnis als Taktgeber in Deutschland dürfte Söder auch in die nächste Ministerpräsidentenkonferenz kommende Woche gehen.