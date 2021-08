Der nasse Sommer hilft dem Grundwasserspiegel nur wenig

Der nasse Sommer hilft dem Grundwasserspiegel in Niederbayern und der Oberpfalz nur wenig. Das hat das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) am Freitag auf BR-Anfrage mitgeteilt.

Nach wie vor niedrige Grundwasserstände

Profitiert haben zum Beispiel die Grundwasserpegel in der Nähe von Fließgewässern sowie die Gesteinsböden im Bayerischen und im Oberpfälzer Wald. Bei Grundwasservorkommen fern von Fließgewässern, wie im Fränkischen Jura oder dem Hügel- oder Bergland zwischen Donau und dem Alpenrand, werden nach wie vor an vielen Stellen zum Teil sehr niedrige Grundwasserstände gemessen. Sie zeigen keine nennenswerte Reaktion auf die gefallenen Niederschläge der letzten Monate, so das LfU.

Die Erholung des Grundwasserstands sei in diesem Bereich eine Sache von mehreren Jahren. Nachdem es aber seit 2003 in Bayern im Vergleich zum langjährigen Mittel insgesamt wenig geregnet hat, fehlt inzwischen die Niederschlagsmenge von fast zwei Jahren.

Hoffen auf das Winterhalbjahr

Auch die Wolkenbrüche aus den vergangenen Monaten tragen kaum zu einer Erholung der Grundwasserstände bei. Der große Anteil dieser Niederschläge läuft einfach an der Oberfläche ab. Für die Bildung von Grundwasser würde ein zeitlich lang andauernder Regen mit niedrigen Intensitäten wirksamer helfen. Wegen der derzeit gut gesättigten Böden sind allerdings die Ausgangsbedingungen für eine weitere Auffüllung der Grundwasservorkommen im kommenden Winterhalbjahr - November bis April - günstig, heißt es vom LfU.