Der nächste Fall: Jetzt Geldautomat in Erkheim gesprengt

Es ist wieder passiert: Dieses Mal haben Unbekannte in einer Sparkassen-Filiale in Erkheim im Unterallgäu in der Nacht auf Donnerstag einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter flüchteten mit ihrer Beute in einem Auto in Richtung der nahe gelegenen Autobahn 96, wie ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) sagte. Zum Umfang des erbeuteten Geldes machte er keine Angaben.

Hoher Sachschaden: Bankfiliale massiv zerstört

Der Schaden am Geldautomaten und dem Bankgebäude im Landkreis Unterallgäu beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 150.000 Euro. Polizeiangaben zufolge ist die Bankfiliale so massiv zerstört worden, dass eine statische Prüfung nötig ist. Weitere Gebäude wurden durch die Sprengung in der Nacht zu Donnerstag nicht beschädigt. Die Täter flüchteten den Angaben nach in einem dunklen Auto, es soll sich um einen "stark motorisierten" Audi handeln. Die Fahndung laufe, so die Polizei.

Erst Sprengung, dann Flucht über die nahe Autobahn

Anfang des Jahres haben Unbekannte Geldautomaten in Aschaffenburg/Unterfranken und in Odelzhausen, Landkreis Dachau, gesprengt. Die Vorgehensweise ist immer dieselbe. Kurz vor Weihnachten, am 23. Dezember, sprengten Unbekannte in Dietmannsried im Oberallgäu einen Geldautomaten und flüchteten anschließend mit ihrer Beute auf die nahe gelegene A7. Nach Angaben des BLKA hat die Zahl der Geldautomatensprengungen zuletzt wieder zugenommen. In vergangenen Jahr gab es demnach 37 versuchte und vollendete Sprengungen. 2021 zählte die Polizei 17, 2020 waren es 24.

Immer öfter werden in Bayern Bankautomaten gesprengt

Wie wahrscheinlich es ist, dass ein Geldautomat ins Visier von Kriminellen gerät, hängt auch von seinem Standort ab. Meist sind es Geldautomaten in Orten, die nahe an einer Autobahn liegen. Teilweise gingen die Täter derart brutal vor, dass Nachbarn der Bankfilialen in ihren Wohnungen durch die Sprengungen in Gefahr kamen und der Sachschaden oft mehrere hunderttausend Euro beträgt, also wesentlich höher liegt als die Beute der Täter. Oft sei die Sprengkraft so enorm, dass einzelne Bauteile bis zu 100 Meter weit flögen und Unbeteiligte gefährdet werden.

Auswirkungen auf den Kundenservice

Das Sprengen von Bankautomaten in Bayern häuft sich und wirkt sich auf den Kundenservice aus. Als präventive Maßnahme würden Bankfoyers mit Geldautomaten nachts mancherorts geschlossen, sagte Burkhard Rüdiger, stellvertretender Pressesprecher des Genossenschaftsverbands (GVB) Bayern. Sowohl beim GVB als auch beim Sparkassenverband Bayern sind die Sorgen angesichts der zunehmenden Sprengungen groß. Beim Sparkassenverband verweist man auf weitere Präventionsmaßnahmen wie Einbruchmeldetechnik und Nebelsysteme. Doch letztlich entscheide jede Sparkasse selbst, welche Maßnahmen ergriffen werden.

Zugang zu Geldautomaten wird nachts geschlossen

Die Banken und Sparkassen in der Oberpfalz haben inzwischen auf die dramatisch zunehmende Zahl von Geldautomaten-Sprengungen reagiert. Dort hat die Sparkasse Schwandorf den Zugang zu Geldautomaten zwischen 23 Uhr und 6 Uhr geschlossen. Außerdem seien inzwischen nahezu alle 16 Geldautomaten der Sparkasse um Apparate ergänzt, die im Fall eines Einbruchs sofort Färbemittel auf den Geldscheinen verteilen.

Auch die VR-Bank Mittlere Oberpfalz hat Maßnahmen gegen die Sprengung von Geldautomaten durch Bankräuber ergriffen. Diese Bank schließt ebenfalls die Zugänge zu den 14 Geldautomaten zwischen 23 Uhr und 6 Uhr.