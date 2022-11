Der nächste Fall: Geldautomat in Essenbach gesprengt

In Essenbach bei Landshut haben Unbekannte in der vergangenen Nacht einen Geldautomaten gesprengt. Das meldet am Morgen das Bayerische Landeskriminalamt.

Fluchtwagen immer der gleiche?

Der Geldausgabeautomat der Raiffeisenbank befindet in der Landshuter Straße, in einem zum Teil gewerblich sowie privat genutzten Gebäude. Die unbekannten Täter flüchteten in einem dunklen PKW, vermutlich der Marke Audi, in Richtung Landshut. In den kommenden Tagen wird das BLKA den Sprengstoff genauer untersuchen.

In den vergangenen Monaten hatten Unbekannte in Deutschland immer wieder Geldautomaten von Banken gesprengt, bevorzugt in der Nähe von Autobahnen. Fälle gab es auch im ostbayerischen Raum, so z.B in Luhe-Wildenau, Wiesau oder Regensburg.