Der Medizincampus Oberfranken ist "auf der Zielgeraden"

Im Bereich der medizinischen Ausbildung sind die Standorte Erlangen und Bayreuth künftig eng miteinander verbunden. Einen entsprechenden Kooperationsvertrag haben vier Partner aus Franken jetzt im Beisein von Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) unterzeichnet.

Das gemeinsame Projekt der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg, der Universität Bayreuth, der Uniklinik Erlangen und des Klinikums Bayreuth biege damit auf die Zielgerade ein, hieß es in einer Mitteilung des Wissenschaftsministeriums in München.

Ausbildung in Erlangen und Bayreuth

Im Rahmen des neuen Studiengangs "Medizin Erlangen-Bayreuth" findet der vorklinische Teil der Ausbildung in Erlangen statt, der klinische Teil folgt in Bayreuth. Der Studiengang war im Wintersemester 2019/2020 bereits an der medizinischen Fakultät der FAU gestartet - im kommenden Sommersemester sollen nun die ersten Studentinnen und Studentinnen ihre klinische Ausbildung in Bayreuth beginnen.

"Die Kooperation der vier fränkischen Partner ist eine tolle Chance, junge Ärztinnen und Ärzte für die Region Oberfranken zu gewinnen. So wirken wir einem drohenden regionalen Ärztemangel entgegen, erhöhen die Anzahl der Medizinstudienplätze in Bayern und stärken gleichzeitige zwei leistungsfähige Universitätsstandorte." Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU)

600 neue Medizin-Studienplätze sollen entstehen

Dem Ministerium zufolge sollen im Rahmen des Medizincampus Oberfranken über alle Fachsemester hinweg mehr als 600 zusätzliche Medizinstudienplätze entstehen. Die Uni Bayreuth erhalte in diesem Zusammenhang ein staatliches Lehr- und ein Forschungsgebäude. Außerdem sei geplant, langfristig bis zu 30 neue klinische Professuren an der FAU sowie bis zu zehn Profilprofessuren an der Universität Bayreuth einzurichten.