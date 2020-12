Der Masken-Butler aus Michelau kommt ins Museum nach Nürnberg

Der Masken-Butler ist ein etwa 20 Zentimeter hohes Drahtgestell, an das Mund-Nasen-Bedeckungen und Schutzmasken gehängt werden können. Dort sind sie dann bis zum nächsten Einsatz "aufgeräumt" und liegen nicht irgendwo herum.

Museum in Nürnberg sammelt Objekte aus der Corona-Zeit

Den Masken-Butler hat die Firma Drahtbiege Solutions in Michelau im Landkreis Lichtenfels entwickelt und produziert. Ein Exemplar hat Geschäftsführer Armin Zecevic dem Museum Industriekultur in Nürnberg überreicht, teilte die Firma am Freitag mit. Das Museum sammelt Gegenstände, die während der Corona-Pandemie "erfunden" wurden.

Erfindung "Masken-Butler" geschützt

Die Innovation und den Begriff Masken-Butler hat sich Geschäftsführer Armin Zecevic schützen lassen. Während der Corona-Pandemie hat sich die Vorrichtung als Verkaufsschlager entwickelt, das Unternehmen hat auch einen Online-Shop eingerichtet. Wann im Museum Industriekultur in Nürnberg eine Ausstellung mit den coronabedingten Exponaten zu sehen ist, ist noch offen.