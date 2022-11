Der Lech bei Gersthofen – vom Rinnsal zur Renaturierung

Er wurde aufwändig begradigt, seine Ufer einbetoniert und der reißende Fluss künstlich aufgestaut - auf seinen 256 Kilometern gleicht der Lech nirgends mehr seinem Ursprungszustand vor tausenden Jahren. Und damit geht es dem Lech wie fast allen Flüssen in Bayern. Unter anderem wird die Kraft des Lechs heute intensiv für die Stromerzeugung aus Wasserkraft genutzt. Doch diese klimafreundliche Energieerzeugung hat auch negative Folgen: Die Fließgewässer entlang des Lechs, meist kleine Auengewässer, bekommen nicht mehr genug Wasser. Sie gleichem einen Rinnsal und darunter leidet die Artenvielfalt. Der Klimawandel setzt dem bereits leidenden Ökosystem zusätzlich zu. Das Pilotprojekt "Contempo2" soll jetzt die Situation verbessern und bei Gersthofen testen, wie sich Stromerzeugung und Flussökologie optimal vereinbaren lassen.

Lechkanal-Wasser soll Auwälder wiederbeleben

Dabei geht es um den 22 Kilometer langen Lech-Abschnitt zwischen Gersthofen und Ellgau. An mehreren Stellen soll Wasser aus dem Lechkanal unter dem Lech hindurch in die Auwälder geleitet werden. Das funktioniert über spezielle Leitungen an den Wasserkraftwerken – so genannte Dükerleitungen. Dabei fließt das Wasser durch den Wasserdruck quasi wie von alleine, so wie in einem Siphon im Waschbecken. "Das Wasser, das durch den Lechkanal aufgestaut wurde, kommt dann in 300 Meter Entfernung aus einem Quelltopf in der Aue wieder raus", erklärt Ralf Glocke von der LEW Wasserkraft beim offiziellen Start des Projekts im Gersthofer Rathaus.

Insgesamt sollen dadurch über 15 Kilometer Flusslandschaften wieder belebt werden. "Das sind dann künstliche Gewässer, die einem naturnahen Zustand sehr ähnlich sind. Und dadurch entstehen neue Lebensräume für Pflanzen und Fische", so Nicolas Liebig vom Umweltbildungszentrum Augsburg. Profitieren sollen beispielsweise der Branntwein- und der Champagnerbach und auch der Höhgraben im Naturschutzgebiet nördlich des Tennisclubs. Dieser war in den vergangenen Jahren sogar ausgetrocknet.

Millionen Projekt mit großem Forschungsteam

Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle erklärt im BR-Interview, was das Projekt so kompliziert macht: Es reiche nicht, einfach einen Überlauf am Lech zu machen. Zusätzlich müsse man sich Gedanken machen, woher das Wasser komme, wie viel und in welcher Qualität. Das sei gerade für die zahlreichen bedrohten Fischarten wichtig. Deshalb sollen auch die Wassertemperaturen und der Sauerstoffgehalt aktiv reguliert werden.

Weitere Maßnahmen sollen helfen, den Flusslebensraum möglichst robust hinsichtlich des Klimawandels zu gestalten. Mit dem Pilotprojekt "Contempo2" soll aber auch getestet werden, ob diese Maßnahmen mit der Stromerzeugung vereinbar sind. Dashalb wird das Projekt gemeinschaftlich entwickelt, unter anderem mit den Lech-Elektrizitätswerken (LEW), den Kommunen, der Regierung von Schwaben, dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth sowie dem Aueninstitut Neuburg/Donau, dem Fischereiverband Schwaben, Wissenschaftlern der Universität Augsburg und dem Landschaftspflegeverband.

Modellregion als Vorbild für vergleichbare Flüsse

Das Projekt kostet voraussichtlich 7,2 Millionen Euro. Dabei werden 3,9 Millionen aus dem "Life"-Programm der Europäischen Union bezuschusst. Das Förderprogramm unterstützt Projekte in den Bereichen Biodiversität, Umwelt- und Klimaschutz. Ergebnisse soll es bis 2027 geben. Darüber hinaus soll das Projekt dann europaweit auf vergleichbare Flüsse übertragen werden. "Das hat Exportpotenzial und kann als Modell viele Regionen in Europa inspirieren", erklärte Europaabgeordneter Markus Ferber.