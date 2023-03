Der lange Kampf um die Erinnerung: Die KZ-Gedenkstätte Dachau

Auf den Tag genau vor 90 Jahren kündigte Heinrich Himmler persönlich auf einer Pressekonferenz im Münchner Polizeipräsidium die Errichtung des KZ Dachau an. Der kommissarische Polizeipräsident von München und spätere "Reichsführer SS" erklärt den anwesenden Reportern ganz offen: "Hier werden die gesamten kommunistischen und – soweit notwendig – Reichsbanner- und marxistischen Funktionäre, die die Sicherheit des Staates gefährden, zusammengezogen." In der offiziellen Pressemitteilung Himmlers heißt es weiter: "Wir haben diese Maßnahme ohne jede Rücksicht auf kleinliche Bedenken getroffen in der Überzeugung, damit zur Beruhigung der nationalen Bevölkerung und in ihrem Sinn zu handeln."

In den folgenden beiden Tagen berichten Zeitungen in ganz Deutschland, von München bis Kiel, darüber. So schreiben etwa die Münchner Neuesten Nachrichten am 21. März 1933: "Am Mittwoch wird in der Nähe von Dachau das erste Konzentrationslager eröffnet. Es hat ein Fassungsvermögen von 5.000 Menschen."

Eine Millionen Besucher aus aller Welt

"Halt’s Maul, sonst kommst nach Dachau“, wurde in der NS-Zeit zum geflügelten Wort. Dennoch wollte zwölf Jahre später fast niemand etwas davon gewusst haben – und schon gar nicht, daran erinnert werden. Die ehemaligen Häftlinge mussten Jahrzehnte kämpfen, bis die KZ-Gedenkstätte Dachau eingerichtet wurde. Heute besuchen sie jährlich bis zu eine Millionen Menschen aus aller Welt.

Lager für politische Gegner

Der Zeitungsartikel aus den Münchner Neuesten Nachrichten prangt heute auf einer Tafel der Dauerausstellung der KZ-Gedenkstätte. Allerdings viel zu klein, findet der pensionierte Lehrer Friedbert Mühldorfer. Er führt seit Jahrzehnten Schulklassen und andere Gruppen durch die KZ-Gedenkstätte. Vor dem Zeitungsartikel bleibt er immer stehen. "Ich finde, das ist eine Schlüsselstelle für das Verständnis des Lagers. Es stand in allen wesentlichen Zeitungen in Deutschland, es sollten alle lesen als Abschreckung. Der Zeitungsartikel beschreibt ganz offen die Funktion des Lagers: Ein Lager ausschließlich für die politischen Gegner, und zwar vor allem aus der Arbeiterbewegung."

Hugo Jakusch: Zwölf Jahre als Häftling in Dachau

Hugo Jakusch aus München gehört zu den allerersten Häftlingen. Als junger Kommunist und aktiver Gewerkschafter wird der 22-Jährige bereits am 10. März 1933 eingesperrt. "In der Früh um fünf Uhr haben sie mich verhaftet." Zuerst bringen ihn die Beamten in die Giesinger Wache, später ins Gefängnis Stadelheim und von dort nach Landsberg: "Und zur Eröffnung, am 22. März, war ich einer von denen, die nach Dachau gekommen sind." Zwölf Jahre lang, bis zur Befreiung im Mai 1945, ist Jakusch fast ununterbrochen im KZ Dachau und mehreren Außenlagern eingesperrt.