Der Landkreis Starnberg südlich von München ist Deutschlands Cabrio-Hochburg. Insgesamt 6,7 Prozent aller dort über das Versicherungsportal Check24 versicherten Pkw sind Modelle mit offenem Verdeck. Auf den Plätzen zwei und drei folgen demnach der Bodenseekreis mit einem Cabrio-Anteil von 6,2 Prozent und der Hochtaunuskreis nördlich von Frankfurt am Main mit 6,0 Prozent.

Viele Cabrios auch in München und Hamburg

Im bundesweiten Durchschnitt beträgt der Cabrio-Anteil an allen 2018 versicherten Pkw 3,5 Prozent. In Städten ist die Quote geringer als in ländlicheren Regionen. Im Großstadtvergleich liegen Aachen, Solingen mit jeweils 4,7 Prozent und Mühlheim an der Ruhr mit 4,6 Prozent vorne. Auch München und Hamburg schaffen es in die Top Ten.

Bei Frauen als Cabrio beliebt: Fiat 500 und Peugeot 207

Das 2018 am meisten versicherte Cabrio-Modell ist der Fiat 500. Vor allem bei Frauen ist der offene Flitzer beliebt: Zwei Drittel der Halter sind weiblich. Auf einen höheren Frauenanteil bei Cabriolets kommt nur der Peugeot 207 CC.

Bei Männern meistgefahren: 3er BMW-Cabrio

Nummer zwei der meistversicherten Cabrios ist der 3er BMW. Das Cabriolet des Münchner Autobauers ist vor allem bei Männern gefragt: Drei von vier Haltern sind männlich. Die Mercedes-Benz SL-Klasse kommt sogar auf eine Männerquote von 85 Prozent.