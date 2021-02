"Der Landkreis liest": Sechs Bücher für die Mühldorfer

Wer sich eines der Bücher ausleihen will, findet im gesamten Landkreis 26 Ausgabestellen. Diese reichen von Bäckereien über Dorfläden bis hin zu den klassischen Buchläden und Büchereien. Die gesamte Liste findet man auf der Homepage des Landratsamts. Natürlich kann man sich die Exemplare auch kaufen – aktuell über das Bestell- und Abholsystem "Click and Collect“.

Das Projekt läuft bereits seit Oktober 2020 und mittlerweile lässt sich eine positive Zwischenbilanz ziehen: Die Bücherei in Mühldorf vermeldet beispielsweise, dass bis zu 80 Prozent der Werke bereits ausgeliehen wurden. Auch andere Büchereien sprechen von ähnlichen Erfolgen. In so manchem Dorfladen muss man sich aktuell sogar gedulden, da die Bücher vergriffen sind.

Lesestoff für die ganze Familie

Familie Milder aus dem Landkreis Mühldorf war von Anfang an von dem Projekt begeistert. Lesen gehört fest zum Alltag der Familie, wie Mama Carmen mit einem Strahlen im Gesicht erzählt. "Wir sind gleich am ersten Tag zum Ausleihen gegangen und haben die ganze Tüte an Büchern in die Hand bekommen.“

Für ihre beiden Kinder, die zehnjährige Lucia und den vierzehnjährigen Leonhard, gab es die Bücher "Chris, der größte Retter aller Zeiten“ und "Echte Cowboys“. Carmen Milder setzte sich mit dem Buch "Der Club“ auseinander. "Durch das Projekt wird man auf Bücher aufmerksam, auf die man sonst nicht gekommen wäre“, sagt sie. "Man ist ja sonst in einer Schiene und liest zum Beispiel Krimis oder Fantasy-Romane. Und das sind halt mal ganz andere Bücher.“

Ausstellungen und Lesungen sollen das Projekt abrunden

Die Aktion "Der Landkreis liest“ geht noch bis Ende September. Das Projekt soll eigentlich auch von Ausstellungen und Buchlesungen begleitet werden. Jedoch müssen die Veranstalter aktuell schauen, wie sich die Lage entwickelt.

Die erste Lesung wird auf jeden Fall stattfinden und zwar online. Am 23. April, am Unesco Welttag des Buches, wird Salah Naoura sein Buch "Chris der größte Retter aller Zeiten“ vorstellen. Wer Lust hat, kann sich online dazu schalten.