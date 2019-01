Der Lack ist ab: Wildbad Kreuth ohne die CSU

34 Jahre ist der ehemalige BR-Reporter Rudi Erhard zur Winterklausur der CSU nach Wildbad Kreuth gefahren. Und immer hatte es dort am Ende des Tegernseer Tales etwas mehr Schnee als sonst wo. Auch in diesen Tagen zeigt sich Wildbad Kreuth tief verschneit. Einsam liegt der Gebäudekomplex da, friedlich, idyllisch und verlassen ist es, das ehemalige "kleine Welttheater der CSU", wie es Rudi Erhard nennt.

"Überflüssiger Hype und trotzdem interessant"

Die CSU sei immer etwas auf Opposition gebürstet gewesen, ganz gleich ob sie in Bonn oder Berlin mit an der Regierung war oder zusammen mit der CDU in der Opposition.

"Die CSU hat es immer verstanden, dort in der nachrichtenarmen Zeit am Anfang des Jahres eine Inszenierung aufzuziehen. Kreuth hatte immer einen Neugierswert, wenn auch keinen Neuigkeitenwert. Es war eigentlich immer ein überflüssiger Hype und trotzdem war es immer interessant. Ich persönlich bin immer gern hergefahren." Rudi Erhard, Ex-BR-Reporter

Früher war alles hermetisch abgeschlossen

Das erste Mal berichtete Rudi Ehrhard für den BR im Jahr 1982 von der Klausur. Damals fand sie noch unter Franz Josef Strauß statt und die Journalisten durften gar nicht hier herauf. Die Polizei habe alles abgeriegelt, erinnert sich der Reporter im Ruhestand. Da war es noch eine geschlossene Veranstaltung - eine Klausur eben. Die Journalisten mussten unten im Hotel zur Post auf gelegentliche Emissäre warten - wie die Landesgruppenvorsitzenden, und am Schluss gab es eine Pressekonferenz mit Franz Josef Strauß.

"Man konnte sich auch nicht auf Umwegen heraufschleichen oder als getarnter Langläufer. Es war alles hermetisch abgeschlossen, und das hat sich dann Gott sei Dank im Lauf der Jahre verändert." Rudi Erhard

Kreuther Meuchelnächte von 2007

Viele Stunden habe er hier verbracht, viele Stunden des Wartens, auch des Frierens – Ministerpräsident Edmund Stoiber sei gern zu spät gekommen, berichtet Rudi Erhart und seine blauen Augen funkeln, während er sich zurückerinnert - zum Beispiel an die berühmten Kreuther Meuchelnächte 2007, als Stoiber entmachtet wurde und die Journalisten auf den Gängen lagerten und alles mitbekommen haben.

"Als dann die Handys aufkamen, gab es lange keinen Handyempfang hier hinten. Dann hat man einen Sendemast aufgestellt und wir Journalisten haben von drinnen die SMS bekommen, wer wieder gegen wen gewettert hat." Rudi Erhard

Der Lack ist ab

Heute sieht Wildbad etwas verwittert aus. An manchen Ecken bröckelt der Putz ab, nasse Flecken zeigen sich auf der gelben Fassade. Rudi Erhard findet: Auch bei der CSU sei der Lack derzeit ein bissl ab.

"Und man weiß ja als Autofahrer: Wenn man am stumpfen Lack das Polieren anfängt, dann ist das eine mühsame Arbeit. Das versucht die CSU im Moment auch. Heuer ist mal der moderate Ton angesagt, was man so aus Seeon hört. Man will also nicht mehr auf Krawall gebürstet sein - weder intern noch mit der CDU."

Wildbad Kreuth soll Sanatorium werden

Die Turmuhr von Wildbad Kreuth - sie schlägt noch. Aber die Zeiger, die drehen sich nicht mehr. Die Uhr ist stehen geblieben - für Rudi Erhard ein wunderbares Symbol. Die Zukunft von Wildbad Kreuth ist noch offen. Besitzerin Herzogin Helene in Bayern plant ein Sanatorium, also eine Gesundheitseinrichtung mit traditioneller Landwirtschaft.