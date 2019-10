Ausstellung über Bauhauszeichner Josef Hendel in Marktredwitz

Josef Hendel wurde 1897 in in Roßbach bei Asch im heutigen Tschechien geboren. Die Ausstellung "Wiederentdeckung eines Egerländer Künstlers" im Egerlandkulturhaus in Marktredwitz erinnert an den Künstler, der auch Zeichner für das "Bauhaus" war. Diese berühmte Kunstschule, die Architektur mit Design und Handwerk verbindet, wurde 1919 in Weimar gegründet.

Ausstellungen in Selb und in Marktredwitz

"Hendel war ein ganz eigener Typ", sagt Pablo Schindelmann, Mitorganisator der Ausstellung. "Er war immer mit dem Rad unterwegs, ein Hipster seiner Zeit". Die aktuelle Hendel-Ausstellung ist zweigeteilt: Bis Ende Oktober sind seine architektonischen Zeichnungen in Selb anlässlich des 100-jährigen Bauhaus-Jubiläums zu sehen. Und in Marktredwitz im Egerlandkulturhaus geht es bis 25. Januar 2020 um Hendels Leben und sein Werk.

Weltkriegserfahrungen finden sich in seinen Werken

Hendel stammte aus einer Textilfabrikantenfamilie in Böhmen. Er begann 1923 in München Kunst zu studieren. Er kämpfte in beiden Weltkriegen. Die Erfahrungen und das Leid sind in vielen seiner Werke wiederzufinden. Zu sehen sind Zeichnungen, Ölgemälde und Collagen. Hendel baute in seine Werke immer gesellschaftliche Themen und aktuelle Zeitbezüge ein, wie zum Beispiel die Mondlandung.

Vom Vater enterbt, weil er sich der Kunst verschrieben hat

Josef Hendels Vater enterbte seinen Sohn, weil dieser sein Leben der Kunst widmete. Der Künstler ist 1993 in Neuenkirchen bei Steinfurt in Nordrhein-Westfalen gestorben. Er wurde 93 Jahre alt.