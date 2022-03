Der Krieg entzweit die Friedensbewegung

Rund 45.000 Menschen stehen am Mittwoch vergangener Woche in München auf dem Königsplatz und demonstrieren für den Frieden in der Ukraine. Die Stimmung ist eigentlich gut. Es sprechen Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Söder sagt: "Wir werden unter keinen Umständen einen Angriffskrieg in Europa akzeptieren. Niemals, nie wieder und nie mehr." Doch dann tritt der Landessprecher der Linken in Bayern, Ates Gürpinar, auf die Bühne - und die Stimmung kippt.

Gürpinar hält eine Rede gegen die Aufrüstungspolitik der Bundesregierung: "Am Sonntag hat der Kanzler einen Kriegshaushalt angekündigt, der gleichbedeutend ist mit einer Militarisierung der Gesellschaft", ruft er. Es ertönen Buh-Rufe, jemand schreit: "Hau ab!" Der Linken-Politiker erzürnt Teile der Demonstrierenden, weil er das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro kritisiert, das die Regierung in die Bundeswehr investieren will.

Linken-Landessprecher Ates Gürpinar gegen Aufrüstung

Im Nachhinein gibt Ates Gürpinar zu, dass er mit der heftigen Reaktion nicht gerechnet hat: "Ich habe es in der Form auch nicht erwartet, dass die jetzt da in der Debatte plötzlich anfangen zu buhen und sich nicht die anderen Argumente anhören." Der Linken-Politiker verurteilt Wladimir Putins Krieg in der Ukraine, glaubt aber nicht, dass eine Aufrüstung des deutschen Militärs Frieden bringt.

Besser wäre es seiner Ansicht nach, sich über Sanktionen Gedanken zu machen, die Putin und russische Oligarchen treffen. Laut Gürpinar sei Aufrüstung keine langfristige Strategie. "Ich glaube, dass du in so einer Welt, wo wir so nah wie nie vor einer Eskalation stehen, nicht aufrüsten kannst", sagt er. Die Gefahr laut Gürpinar: "Dass irgendjemand dann eben doch mal einen Knopf drückt, wo dahinter Atomwaffen zu finden sind."

Friedensbewegung streitet um Aufrüstung der Bundeswehr

Die Frage nach der Aufrüstung spaltet die Friedensbewegung. Die einen sind für mehr Mittel für das Militär, die anderen für mehr Diplomatie. Und der Tonfall wird rauer. An einem Gebäude in der Holzapfelstraße im Münchner Stadtteil Westend wurde in Großbuchstaben zum Beispiel der Schriftzug "Russian Scum" (bedeutet: "Russischer Abschaum"; Anmerk. d. Red.) an die Fassade gesprayt. Es ist das Büro der Deutschen Kommunistischen Partei München. Kreis-Sprecher Rainer Volk ist schockiert. Ihn erschüttert vor allem der Tonfall. "Das ist schon die Sprache der Herrenmenschen. Wer immer das war, sollte überlegen, welche Begriffe er benutzt", so Volk.

Russlandfreundlichere Teile der Friedensbewegung in der Kritik

Der DKP-Sprecher vermutet, dass der Schriftzug eine Reaktion auf einen Redebeitrag seiner Partei bei einer Friedensdemonstration in München war. Die linksextremistische DKP, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, hatte dort zwar den russischen Angriff verurteilt, aber auch die Politik der Nato kritisiert und sich gegen Aufrüstung und Waffenexporte in die Ukraine ausgesprochen. Deshalb wird ihr Russland-Freundschaft vorgeworfen. Rainer Volk erinnert das an den Geschichtsunterricht, an das Jahr 1914. "Auch da haben viele Menschen geglaubt, dass man den Zaren vertreiben muss, aber in Wirklichkeit das Geschäft der Kriegstreiber besorgt", meint er.

Für Rainer Volk ist die Sache klar: "Das ist in meinen Augen keine neue Friedensbewegung." Ein Ausschlusskriterium für den DKP-Sprecher: Dass Teile der Bewegung die ukrainische Seite mit Waffen beliefern möchte und für die Aufrüstung der Bundeswehr sind.

Politikwissenschaftlerin Riedl: "Aggressor, der den Krieg unbedingt will"

Die Politikwissenschaftlerin Jasmin Riedl von der Bundeswehr Universität München sieht das anders: "Ich denke, man kann sehr wohl auf der einen Seite klare Friedensbefürworterin sein und auf der anderen Seite die Tatsache betrachten, dass man der Ukraine mit diplomatischen Mitteln zur Zeit nicht helfen kann." Jasmin Riedl erklärt im BR-Interview: Obwohl Teile der neuen Friedensbewegung für Aufrüstung seien, müsse dies nicht heißen, dass sie Krieg befürworten. Und dass darüber gestritten wird, sei angesichts der aktuellen Lage nicht ungewöhnlich.

Schließlich sei Putins Angriffs-Krieg jene Art geschichtlicher Ereignisse, die wir hinter uns zu lassen geglaubt hatten. Riedl sagt: "Wir hatten in Deutschland lange gedacht, dass wir mit Vertragswesen und Demokratie internationale Politik machen können. Aber das hilft einem alles nichts, wenn man auf der anderen Seite einen Aggressor hat, der den Krieg unbedingt will." Trotz der Aufrüstung der Bundeswehr meint Jasmin Riedl: Die Strategie Deutschlands und der Nato sei nach wie vor, Putin nicht zu sehr zu provozieren und so alle Optionen für Frieden in der Ukraine offen zu halten.