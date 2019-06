Der "Knochengarten" von Haibach

Die Abenteuerfarm "Knochengarten" liegt am Waldrand von Haibach, direkt neben dem Tierpark, ist eingezäunt und ein Paradies für Kinder. Entspannt sitzen Mütter, Väter, Großeltern und Tanten auf Bänken und Baumstämmen und beobachten ihre spielenden Kinder. Vorne am Bauwagen bei der Kräuterschnecke gibt es Kaffee in Thermoskannen für einen Euro, daneben ein Piratenschiff zum Erobern. Im Hüttendorf herrscht Hochbetrieb. Auch wenn es so aussieht, als ob die Kinder vollends das Kommando übernommen haben – im kunterbunten Hüttendorf gibt es Regeln. "Da gehören die Helme dazu. Kinder dürfen auch immer nur ein Werkzeug haben", erklärt Anke Holzwart vom Team des gemeinnützigen Vereins Abenteuerfarm.