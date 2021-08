Der Klang in den Händen: Erster Dirigierworkshop in Bayreuth

Der Dirigierstock von Anna Handler schwebt durch die Luft. Was bei der 25-Jährigen ganz einfach und selbstverständlich aussieht, müssen ihre Schüler erst einmal lernen. Die sitzen gebannt vor ihr, machen ihre Bewegungen nach. Die junge Dirigentin zeigt ihnen, wie die Sprache ohne Worte funktioniert. "Das Schöne am Dirigieren ist, dass man immer besser werden kann", lacht Handler. Es ist der erste Dirigierworkshop, der im Rahmen des "Festivals Junger Künstler Bayreuth" angeboten wird.

Workshop lehrt Grundlagen des Dirigierens

An zwei Tagen lernen die Teilnehmer erste Grundlagen des Dirigierens. Dazu gehören auch Atemtechnik, Mimik und Gestik. Denn auch die richtige Körperhaltung ist wichtig in der Kommunikation mit dem Orchester. Der Großteil der Teilnehmer spielt selbst ein Instrument. Auch der 16-jährige Benedikt Oetter. Der Schüler spielt Trompete und findet gerade den Perspektivwechsel spannend: "Man lernt den Dirigenten ein bisschen besser verstehen, wo oft Unverständnis ist, wenn man hinten im Orchester sitzt", so der junge Musiker.

Auch Sophie Zahner nimmt am Workshop teil. Die 19-Jährige will im Herbst ihr Medizinstudium beginnen und interessiert sich nicht nur für die Musik. "Es ist wirklich interessant, was man alles mit seiner Körperhaltung ausstrahlen kann. Das hilft sicher auch in anderen Bereichen", so Zahner.

In Bayreuth erst Trockenübung, dann mit Orchester

Am zweiten Tag des Workshops wird es ernst. Die Trockenübungen sind vorbei. Das Orchester von Anna Handler ist gekommen, um mit den Neu-Dirigenten zu üben. Immer wieder ist Mozarts "Kleine Nachtmusik" zu hören. Am Pult steht Jonas Vierhuf. Erst aufgeregt, wird er immer souveräner. "Das war anfangs ein ganz schöner Nervenkitzel, weil es Neuland war. Aber dann hat es richtig Spaß gemacht und man wollte nicht mehr aufhören mit den Leuten zu arbeiten", schwärmt der 14-Jährige.

Dirigieren: "Das eigene Feuer weitergeben"

Es sei immer spannend zu sehen, wie die eigenen Handbewegungen sich auf das Orchester auswirken, so Anna Handler. "Man muss das Feuer, was in einem selber kocht, weitergeben können, den Klang in den Händen." Ihre erste Mentorin war übrigens Oksana Lyniv, die als erste Frau derzeit am Grünen Hügel bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth die Neuinszenierung des "Fliegenden Holländer" dirigiert. Dass immer mehr Frauen ins Rampenlicht am Dirigentenpult rücken, ist für Anna Handler eine Selbstverständlichkeit. "Es ist vor allem wichtig, dass die jungen Menschen sehen, dass jeder alles machen kann", so die 25-Jährige.

Friedensarbeit in Bayreuth: 230 Musiker aus 20 Nationen

Den Dirigierworkshop gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal. Er ist Teil des "Festivals Junger Künstler in Bayreuth." Seit 1950 kommen im Sommer junge Menschen aus aller Welt, um gemeinsam künstlerisch zu arbeiten. In welcher Form das Festival in Pandemie-Zeiten stattfinden kann, war bis zuletzt unsicher. Dass es stattfindet, davon war Festivalleiterin Sissy Thammer immer überzeugt. Jetzt sind es zwar weniger Teilnehmer als üblich – aber: 230 junge Menschen aus mehr als 20 Nationen sind dennoch nach Oberfranken gekommen. Das ist in etwa die Hälfte der üblichen Teilnehmer.

"Das Besondere an diesem Bayreuther Festival ist, dass es einen vorpolitischen Raum schafft für Dialog und Begegnung. Und das ist natürlich in dieser krisengeschüttelten Welt das Nonplusultra. Es ist Friedensarbeit, es ist Begegnung, es ist Freundschaft, man lernt sich kennen in einer unbelasteten Umgebung." Sissy Thammer, Festivalleiterin

Noch bis Mitte August sind die Musiker in Bayreuth. Und zeigen bei mehr als 50 Aufführungen, was sie gemeinsam erarbeitet haben.