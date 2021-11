Täglich am Limit: Der Corona-Alltag im Kindergarten

Kurz niesen, husten, die Nase läuft – gar nicht gut. Ein Schnupfen bei einem Kindergartenkind ist zu dieser Jahreszeit eigentlich normal, doch in Zeiten von Corona kann ein harmloser Schnupfen alles durcheinanderwirbeln und einen Rattenschwanz an Folgen nach sich ziehen. Und da ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Laura Reuter ist stellvertretende Leiterin des Kindergartens Regenbogen in Mömlingen und sagt, dass fast täglich Änderungen kommen: "Heute haben wir erfahren, dass wir wieder feste Gruppen bilden müssen."

Neue Verordnungen gehören im Kindergarten zum Alltag

"Feste Gruppen", das bedeutet für die Kinder, dass sie sich nicht frei bewegen dürfen – für den Kindergarten ist das ein organisatorischer Kraftakt. Die Kinder dürfen etwa nicht gemeinsam raus in den Garten, das Mittagessen muss getrennt stattfinden und auch eine gemeinsame Flurnutzung ist tabu. "Normalerweise dürfen bei uns alle Kinder gemeinsam spielen. Das macht einen Kindergarten ja aus", sagt Reuter.

Lieber nochmal ein harter Lockdown

Die Erzieherinnen und Erzieher stoßen aktuell an ihre Grenzen. Laura Reuter und ihr Team sagen, dass sie müde sind: "Ganz ehrlich: Manchmal denke ich mir, lieber nochmal einen harten Lockdown als jeden Tag neue Verordnungen, die kaum umsetzbar sind." Und obendrauf kommen noch die verunsicherten Eltern, wie Thorsten aus Mömlingen, Papa der dreijährigen Paula: "Meine Frau und ich haben schon Panik, wenn nur so ein bisschen eine Rotznase bei Paula da ist. Das heißt nämlich: Kind darf nicht in die Kita, ein Elternteil kann nicht arbeiten und das wegen einer oft harmlosen Rotznase. Es ist wirklich irre."

Kinderärzte derzeit komplett überlastet

Für den Kindergarten ist das eine schwere Entscheidung: Wann soll ein Kind heimgeschickt werden und wann nicht? Beim Kindergarten Regenbogen sind sie sich einig: Bei Fieber muss ein Kind auf jeden Fall nachhause. Und dann geht's zu den Kinderärzten.

Dort sind die Wartezimmer täglich komplett überlastet. Auch in der Praxis von Brigitte Simmendinger aus Aschaffenburg-Nilkheim. In den meisten Fällen geht es um Corona, um PCR-Tests, als Nachweis für den Kindergarten, um die Schutzimpfung – aber das ist noch nicht alles. Nachdem die Kinder während des Lockdowns fast gar keine Infekte hatten, seien sie jetzt sehr empfänglich. "Das trifft alle hart", sagt Simmendinger.

Nicht jedes Kind mit Schnupfen braucht einen PCR-Test

Laut Simmendinger stießen auch die Kinderärzte an ihre Grenzen. Jeden Tag kämen viele besorgte Eltern mit dem Wunsch nach einem PCR-Test für ihre Kinder in die Praxis. Doch oft reiche ein Abhören der Lunge und eine Untersuchung des Allgemeinzustandes des Kindes aus, um beurteilen zu können, ob das Kind einen normalen Schnupfen hat oder nicht. "Die Eltern sollten uns Ärzten in dem Fall vertrauen. Auch wenn der Kindergarten sagt, dass ein PCR-Test gemacht werden muss. Oft ist das nicht nötig und es spart uns Ärzten auch Zeit."