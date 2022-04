Der Kicker in der NS-Zeit: "Ein Spiegel deutscher Geschichte"

Stramm linientreu und im vorauseilenden Gehorsam

Wie sehr Müllenbach die Linie der Nationalsozialisten unterstützte, wird deutlich, als die deutsche Wehrmacht den Angriff auf Polen startet und der Kicker-Journalist in einem ganzseitigen Leitartikel vom 5. September 1939 die Leser unter der Überschrift "Einig, furchtlos, treu" auf einen "Abwehrkampf" einschwor. Das Wort "Fußball" kam in dem Artikel nicht vor, konstatiert Wahlig. Die beiden Historiker sahen diesen Artikel als so exemplarisch an, dass er es in den Titel des Buches schaffte. Zumal er auch den Kurs des Sportmagazins in den folgenden Jahren vorgab: linientreu und propagandistisch. Damit sehen die Peiffer und Wahlig im Kicker einen Spiegel der deutschen Geschichte, mit einigen Akteuren, die ihre Rollen im NS-System durchaus annahmen.

Kicker hat durchaus seine Reichweite

Schon 1924 war der Kicker "Zentralorgan des Süddeutschen Fußball-Verbandes" und ab 1929 ein amtliches Organ des Deutschen Fußballbundes – sozusagen Pflichtlektüre für Fußballer. Gerade in den 1930er-Jahren stieg die Zahl der Käufer der Fußballzeitschrift auf 100.000. Sie erschien 52 mal im Jahr und hatte durchaus Gewicht in der Sportwelt. Und natürlich berichtete der Kicker auch weiterhin über Fußball – allerdings auch unter dem Einfluss politischer Ereignisse. So war der englische Fußball im Kicker lange Zeit Vorbild für den deutschen Sport. Ab 1939 änderte sich das komplett, so die Autoren.

Ein breites Themenspektrum öffnet sich

Die Sprache des Kicker, jüdische Sportjournalistinnen und –Sportjournalisten oder Karikaturen im Kicker sind genauso Thema der Studie, wie der Fußball im Dienste des Antisemitismus. Zudem wird die Auslandsberichterstattung des Kicker im Spiegel der NS-Expansionspolitik an verschiedenen Beispielen wie England, Polen, der Ostmark, dem Elsass oder Italien untersucht. Und schließlich geht es auch um die Frage der Entnazifizierung und um das Erbe Walther Bensemanns in der Nachkriegszeit.

Thema Propaganda gerade aktuell

Was den jetzigen Chefredakteur des Kicker, Jörg Jakob, bei der Vorstellung des Buches bewegte, war die Aktualität, die die Studie aufgrund der politischen Ereignisse jetzt hat.

"Ich hätte damals, als wir das vor zwei, drei Jahren angegangen sind, nicht gedacht, dass das Thema Propaganda und Hetze und Krieg noch einmal so aktuell werden würde in Europa, wie es jetzt gerade durch den Überfall der Russen auf die Ukraine geschehen ist und das bewegt mich wirklich." Kicker-Chefredakteur Jörg Jakob bei der Buchpräsentation

Die Buchvorstellung präsentierte die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur im Rahmen ihrer "Nürnberger Gespräche zur Fußball-Kultur". Es moderierte Siegfried Zelnhefer vom Presseclub. Neben den beiden Herausgebern, waren Jörg Jakob und der Historiker Gregor Hofmann vom Institut für Zeitgeschichte München mit auf dem Podium. Er sollte als neutraler Experte das Buch bewerten. Sein Fazit: Das Buch sei ein hervorragendes Grundlagenwerk, das neue Möglichkeiten und Ideen für Forschungsarbeiten eröffne.

Infos zum Buch

Das Hardcover-Buch, herausgegeben von Lorenz Peiffer und Henry Wahlig, "Einig. Furchtlos. Treu. Der kicker im Nationalsozialismus – eine Aufarbeitung" ist neu im Verlag "Die Werkstatt" erschienen. Es hat 432 Seiten und kostet 39,90 Euro.