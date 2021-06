Der Kampf um knappe Flächen

In Bayern muss hektarweise Staatswald für Gewerbegebiete weichen: Teublitz, Roding, Ebermannsdorf, Wiesau und Plößberg in der Oberpfalz; die Landkreise Fürstenfeldbruck, Starnberg und Rosenheim in Oberbayern sind nur ein paar Beispiele. Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) schlägt Alarm. Vogelschützer wie Christoph Bauer sprechen von einem regelrechten Run auf Wälder im Besitz des Freistaats Bayern.

"Wir kritisieren, dass Staatswälder hier bei uns als kommunale Verfügungsmasse geführt werden." Christoph Bauer, Landesbund für Vogelschutz

Einfache Planung

Für die Kommunen ist das Planen mit Staatswald-Flächen einfach: Es gibt nur einen Ansprechpartner; sie können zuerst planen, dann darf die Verwaltung der Staatsforsten Stellung nehmen, ob die Fläche entbehrlich für den Betrieb ist; und letztlich entscheidet der Haushaltsausschuss des Landtags über den Verkauf der Fläche, und zwar meist im Sinn der Kommunen.

Der Landesbund für Vogelschutz will das nicht länger hinnehmen. Gegen ein geplantes Gewerbegebiet bei Teublitz im Landkreis Schwandorf, für das 20 Hektar Wald weichen sollen, hat der Verband vor dem Verwaltungsgerichtshof geklagt.

Zur Begründung erklärt man beim Landesbund, man sehe das Projekt als bayernweiten Präzedenzfall. Es gebe Ungereimtheiten - zum Beispiel seien die Ausgleichsflächen nicht entsprechend nachgewiesen.

Ausgleichsflächen, das bedeutet: An anderer Stelle müssen Flächen zur Verfügung gestellt werden, um Eingriffe in die Natur wie diesen auszugleichen.

Konkurrenzkampf um Flächen

Beim Bayerischen Städtetag sieht man den Konflikt um den Staatswald als Teil eines größeren Problems: Landwirtschaft, Straßenbau und Kommunen, die sich entwickeln wollen, stehen im Wettbewerb um verfügbare Flächen. Ganz am Ende gibt es aber auch noch die Belange der Natur. Aber wie deren Rechte eingeschätzt werden, zeigt eine Antwort des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr auf eine Petition im Fall Teublitz vom April 2021: Dort wird das Gewerbegebiet als "höherwertige Nutzung" bezeichnet, für die der Staatswald zu verwerten sei.

Schwarzer Peter bei Hubert Aiwanger?

Der Landesbund für Vogelschutz schlägt als Alternative vor, den Konkurrenzkampf der Gemeinden um Gewerbeansiedlungen zu beenden und interkommunal gemeinsam Gewerbegebiete zu entwickeln. Nicht so einfach sei das, sagt Achim Sing, Pressesprecher des Bayerischen Städtetags. Er meint: Viele Kommunen würden auch gern Brachflächen in den Innenstädten entwickeln. Die gehören aber oft Erbengemeinschaften, die sich über eine Verwertung nicht einig sind. Die Städte fordern ein Vorkaufsrecht oder eine Grundsteuer C, also eine höhere Besteuerung für unbebaute Grundstücke – die lehnt aber Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ab.

Der "klimaresiliente Wald"

Laut Landesbund für Vogelschutz leidet unter dem Konflikt vor allem die Natur. Im zur Rodung anstehenden Wald bei Teublitz leben Eidechsen, die Waldschnepfe und Orchideenarten, der LBV-Waldreferent Christian Stiersdorfer hält ihn so, wie er dasteht, für einen Zukunftswald: "Hier wächst im Unterwuchs genau der Wald der Zukunft heran, der auch klimaresilient ist und auch mit wärmeren Bedingungen zurecht kommt.."

Besonders absurd, so Stierstorfer, seien die Markierungen an den Bauten von Waldameisen: Wenn die 20 Hektar gesunder Mischwald gefällt würden, wolle man die Ameisenvölker umsiedeln – die Frage sei nur, wohin.