Der Kampf um Kies und Sand

Der Bauboom in Bayern hat Sand und Kies wertvoll gemacht. Die Rohstoffe sind heiß begehrt. Der Bedarf in Bayern an heimischen mineralischen Rohstoffen für die Bauwirtschaft liegt bei ca. 150 Mio. Tonnen pro Jahr, allein Sand und Kies machen, Branchenschätzungen zufolge, rund 85 Mio. Tonnen aus.

Und der Rohstoff wird immer wichtiger und wertvoller. Denn in ganz Bayern werden zahlreiche neue Wohnungen errichtet und das Straßennetz ausgebaut. Aus wirtschaftlicher Sicht sei es dabei aber wichtig, dass der Kies regional gewonnen werde, betont IHK-Rohstoffexperte Björn Athmer. Kies müsse da abgebaut werden, wo er auch gebraucht wird.

"In einem Radius von ungefähr 25 Kilometer macht es Sinn, Rohstoffe abzubauen und dort auch zu verbauen. Bei ungefähr 50 Kilometer Entfernung wird es unrentabel. Dann übersteigen die Transportkosten die Kosten für den Rohstoff." Björn Athmer, IHK München/Oberbayern

Bayerischen Unternehmen fehlen aber nicht nur Sand und Kies

38 Prozent der befragten Unternehmen in Bayern berichten im aktuellen "Rohstoffreport" von Versorgungsengpässen bei heimischen Rohstoffen wie Tonerde, Granit, Sand oder Kies. Auch das Bauunternehmen Glöckle in Grafenrheinfeld in Unterfranken ist betroffen und fürchtet, dass ihm in den nächsten Jahre der Kies ausgeht, so Gesellschafter Klaus Glöckle.

"Wir werden nur noch etwa für vier bis fünf Jahre Kiesvorräte haben. Das geht aber nicht nur uns so, sondern auch den umliegenden Kiesunternehmen. Wenn wir die Genehmigung nicht bekommen, muss der Kies aus 50 oder 250 Kilometer angefahren werden." Klaus Glöckle, Gesellschafter der Firma Glöckle

Auch andere Unternehmen klagen. Beispielsweise die Lenz Ziegler Reifenscheid GmbH (LZR), eines der größten Rohstoffunternehmen in der Volkacher Mainschleife. Laut der LZR reichen ihre Vorkommen nur noch für die nächsten fünf bis sechs Jahre.