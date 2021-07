Der Jazzsommer in Augsburg beginnt

In Augsburg startet heute Abend (14.07., 20 Uhr) der 29. Jazzsommer. Nach den durch Corona bedingten Beschränkungen findet das Festival diesmal wieder mit internationaler Besetzung statt. Den Auftakt macht dabei ein Urgestein am Jazz-Schlagzeug. Der über 80 Jahre alte US-Amerikaner Billy Hart eröffnet mit seinem Quartett den Jazzsommer in Augsburg.

Die Jazz-Elite spielt im Rosenpavillon

Bis zum 14. August gibt sich in Augsburg die Jazz-Elite die Ehre. Gespielt wird unter freiem Himmel im Botanischen Garten, auf einer Bühne im rundum offenen Rosenpavillon inmitten duftender Blüten und stimmungsvoller Beleuchtung, für Kurator Tilman Herpichböhm "die schönste Bühne in Augsburg".

Eines der besten Gitarrentrios der Welt spielt in Augsburg

Am 21. Juli steht das Julian Lage Trio aus den USS auf dem Programm, laut Kurator Herpichböhm "eines der besten Gitarrentrios der Welt". Am 28. Juli folgt das Ramón Valle Trios feat. Perico Sambeat mit „Cuban Jazz Power“, bevor beim Konzert von Humair/Blaser/Känzig am 4. August Schweizer Jazzmusiker aus drei Generationen aufeinander treffen. Den Schlusspunkt des Augsburger Jazzsommers setzt am 11. August Nik Bärtsch’s Ronin, ebenfalls aus der Schweiz, mit seinem rhythmisch-meditativen „Zen-Funk“.

Nachwuchsbands im Brunnenhof des Zeughauses

Eine zweite Location gibt es heuer im Brunnenhof des Zeughauses. Dort bekommen junge aufstrebende Jazzer wie „Der weise Panda“ oder Heidi Bayer’s Virtual Leak ihre Bühne. Der Augsburger Jazzsommer läuft bis zum 14. August.