Der Hit in Asien: Glitzer-Kleiderbügel aus Pfaffenhofen

Chinas liebste Bügel-Farben: Rot und Gold

Das mittelständische Unternehmen mit seinen 90 Angestellten zählt zu den Weltmarktführern in seiner Branche. Rund 20 Millionen Kleiderbügel produziert die Firma im Jahr. 85 Prozent davon werden exportiert. Der Löwenanteil geht nach Asien und dort liebt man glitzernde Bügel. In China sind vor allem die Farben Gold und Rot gefragt, in Japan glitzerndes Pink.

Mit landesspezifischem Marketing bemüht sich die Firma um ihre Kunden. "Die 'Brilliant Collection', wo wir Glitzerpartikel einstreuen, heißt überall in der Welt "Brilliant", nur in Japan heißt sie "Miyabi". Das ist angelehnt an eine der vielen Vornamen der japanischen Kaiserin. Und wir haben versucht, in Japan auch kulturell die Nähe zu finden in der Produktbezeichnung", sagt Geschäftsführerin Schenk.

Kleiderbügel aus Altkleidern

Jenseits der Glitzerwelt beschäftigt sich die Firma viel mit Nachhaltigkeit. Mit Energieeffizienz, Materialtrennung und Recycling. So verarbeitet das Unternehmen das Granulat von Altkleidern zu Kleiderbügeln. "Für alle Kunden ist das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig geworden, nicht nur für die Deutschen. Auch in Asien legt man Wert auf Nachhaltigkeit, was man so vielleicht gar nicht erwartet", sagt Schenk. Deshalb will die Firma ihre Kleiderbügel ab 2030 CO2-neutral herstellen.