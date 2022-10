Der Hesselberg: Rastplatz für kleine Zugvögel

Es ist ein nasskalter Sonntagmorgen. Mit Ferngläsern ausgestattet treffen sich Vogelinteressierte am Gipfelparkplatz des Hesselbergs. Es ist noch dämmrig, außerdem neblig und feucht. Landwirt Friedrich Tremel hat heute extra frei genommen, von der Frühschicht im Stall. Er will hier dabei sein. "Mich interessiert einfach die Vogelwelt und ich finde, man muss mehr unternehmen, um Schutzräume zu schaffen." Exkursionsleiter Günther Möbus vom Landesbund für Vogelschutz will besonders für kleinere Vögel sensibilisieren. "Viele unserer heimischen Vögel sind bereits aufgebrochen, jetzt haben wir gerade mit nordischen Gästen zu rechnen".

Hesselberg: ruhiger Rastplatz für kleine Vögel

Weit und breit ist der Hesselberg der höchste Berg weit und breit. An der höchsten Stelle erreicht er 689 Meter über dem Meeresspiegel. Typisch für den Hesselberg ist die lange, breite Hochebene ohne hohe Bäume. "Die Vögel machen auf ihrer Reise nach Afrika hier Halt zum Übernachten", sagt Günther Möbus vom Landesbund für Vogelschutz. Der Platz ist ideal. Der Hesselberg ist Landschaftsschutzgebiet, Schafe halten den mageren Rasen kurz. Damit finden Vögel genug Insekten als Nahrung für ihren anstrengenden Flug. Und im Schutz von Büschen und kleinen Felsen können sich gut verstecken. Am nächsten Morgen bei Tagesanbruch brechen sie in Schwärmen auf, um weiterfliegen.

Schwärme kleiner Vögel: Buchfink und Hausrotschwanz

Die kleine Gruppe mit dicken Regenjacken setzt sich in Bewegung, rechts vom Weg fällt der Hang ziemlich steil ab. Günther Möbus will hier auf die weniger beachteten Vogelarten aufmerksam machen. "Der Hesselberg wird viel von kleineren Vögeln angeflogen, die die Menschen mit Stöpseln im Ohr gar nicht mehr wahrnehmen", sagt er. Der Hausrotschwanz ist so einer. Seit sechs Wochen ungefähr sei diese Vogelart dabei, sich in den Süden aufzumachen. "Der Hausrotschwanz ist kein Vogel, der spektakulär in die Luft geht und abstreicht", sagt Möbius. "Der schleicht sich eher hier die Hangkante entlang, wenn er losfliegt."

Ein Schwarm Buchfinken fliegt in den Nebel

Mit ihren Ferngläsern halten die Vogelbeobachter Ausschau. "Da hinten, das müssen Buchfinken sein", ruft einer. Ein Schwarm von etwa 100 Vögeln hat sich in Richtung Südspitze des Hesselbergs aufgemacht und verschwindet im Nebel. Das Wetter macht den Vogelfreunden heute einen Strich durch die Rechnung. Viel ist nicht zu sehen. Am Ende wird Bilanz gezogen. Immerhin sechs verschiedene Vogelarten konnten wahrgenommen werden. "Baumbiber, Schwanzmeise, Feldlärche, Buchfink, Hänfling und Singdrossel", bilanziert Markus Bachmann, der Vorsitzende des Landesbund für Vogelschutz im Landkreis Ansbach. "Die Meisten habe ich aber nur gehört", schmunzelt er.