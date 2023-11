Der Herbst in Bayern: Warm wie noch nie und etwas nass

Der Herbst 2023 war der zweitwärmste Herbst in Deutschland – und in Bayern mit einer Durchschnittstemperatur von 11,1 Grad der wärmste Herbst seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen im Jahre 1881. Er fiel im Vergleich zum langjährigen Klimamittel von 1991 bis 2020 um rund 2,5 Grad wärmer aus.

Der September hatte noch Hitzetage mit über 30 Grad

Nachdem der September 2023 schon der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war, folgte ein ebenso deutlich überwärmter Oktober der in der Rangliste der wärmsten Oktober-Monate den zweiten Platz belegte und auch der November war ebenfalls mit rund 1,5 Grad wärmer als im Vergleich zum langjährigen Klimamittel von 1991 bis 2020.

Vor allem im September gab es einige Hitzetage mit Höchstwerten über 30 Grad, am wärmsten in Bayern war es im Herbst in Kitzingen mit 32,8 Grad am 12. September, die kälteste Nacht war die Nacht auf den 27. November mit -9,8 Grad in Oberstdorf.

Gut fürs Grundwasser: Der Herbst war etwas zu nass

In Sachen Niederschläge rangiert der Herbst 2023 im Mittelfeld der Statistik. Mit rund 245 Litern auf den Quadratmeter erreichte er 117 Prozent vom Soll im Vergleich zum klimatologischen Mittel von 1991 bis 2020. Dabei fiel der September noch deutlich zu trocken aus, der Oktober war normal nass. Im November fiel durch häufige Westwindwettlagen dann viel zu viel Regen, es regnete in Bayern im Mittel mehr als doppelt so viel wie es in einem November üblich wäre und somit war der Herbst in Bayern etwas zu nass.

Der regenreichste Ort in diesem Herbst in Deutschland liegt in Bayern. In Balderschwang im Allgäu fielen fast 800 Liter pro Quadratmeter in den drei Herbstmonaten, davon alleine 520 Liter pro Quadratmeter im November. Der trockenste Ort im Herbst in Bayern war das oberfränkische Regnitzlosau im Landkreis Hof mit nur knapp 135 Liter pro Quadratmeter.

Auch wenn viele Menschen vom trüben Regenwetter im November nicht begeistert waren, war es für unser Grundwasser und die Natur ein Segen.

Sonnenreichste Orte des Herbstes liegen in Bayern

Mit durchschnittlich 450 Sonnenscheinstunden belegt der Herbst 2023 zusammen mit dem Herbst 1921 den fünften Platz der sonnenscheinreichsten Herbste seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen. Die Sonne verwöhnte uns damit um rund 120 Stunden mehr als normal. Auch hier trägt der September den größten Anteil daran, denn dieser war der zweit-sonnenscheinreichste September seit Beginn der Aufzeichnungen und auch im Oktober verzeichneten wir ein leichtes Sonnenscheinstundenplus, während im November nur 85 Prozent des Sonnen-Solls erreicht wurden.

Deutschlandweit gesehen lagen die 15 sonnenscheinreichsten Orte in diesem Herbst alle in Bayern, die Liste wird von Fürstenzell im Landkreis Passau mit 524 Sonnenscheinstunden angeführt, gefolgt von München Flughafen mit 510 Sonnenscheinstunden und München Stadt mit 508 Sonnenscheinstunden.

Resümee Herbst 2023

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass der Herbst 2023 in die bayerischen Geschichtsbücher als der bisher wärmste Herbst seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 eingeht. Insgesamt hat es in Bayern zu viel geregnet, den größten Anteil trägt daran der November, der der regenreichste November in Bayern seit 1881 war. Zudem war Bayern das mit Abstand sonnigste Bundesland im Herbst 2023.