Der größte Solarpark Süddeutschlands entsteht im Donaumoos

Der Solarpark Schornhof wächst und wächst. Für 60 Millionen Euro entsteht im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen eine der größten Freiflächensolaranlagen Süddeutschlands. 140 Hektar groß ist die Anlage – so viel wie 200 Fußballfelder. Bereits im Oktober, so der Plan, wird der erste Strom aus einem Teil des Solarparks ins Netz eingespeist. Wenn der Park fertig ist, sollen aus den Solarpanels bis zu 120 Megawatt Strom fließen. Genug, um theoretisch alle 30.000 Haushalte des Landkreises zu versorgen. Ein Mammutprojekt, sagt Andreas Klier, einer der Geschäftsführer von Anumar. "Also die letzten eineinhalb Jahre hat das einen Großteil unserer Kapazitäten in Anspruch genommen. Das waren sehr sehr intensive Jahre", so Klier.