Der geklaute Maibaum des Fürsten ist wieder beim Residenzschloss

Der Maibaum war in der Nacht zum 1. Mai aus dem Oettinger Schlosshof gestohlen worden. Das fürstliche Haus in Oettingen hat sich danach mit einem Apell auf einem Plakat und in den sozialen Medien an die Bevölkerung und an den Dieb gewandt. Die Schlossverwaltung versprach dem Dieb eine deftige Brotzeit und eine Exklusivführung "Schloss & Schampus", wenn er den Maibaum wieder zurückbringt. Jetzt steht der Maibaum wieder an seinem Platz, wie die Fürst zu Oettingen-Spielberg'sche Verwaltung Immobilien & Veranstaltungen mitteilte.

Ein poetischer und kreativer Maibaum-Dieb

Der Dieb hat den Maibaum nicht nur zurückgestellt an seinen alten Platz, er hat sich, wie es das fürstliche Haus formulierte, von seiner poetischen und kreativen Seite gezeigt. Am Stamm hing ein Zettel mit einem Gedicht. Außerdem hatte der Dieb einen hölzernen Fuchs und einen Hasen am Baum angebracht. Und dann lag noch ein Stein vor den Baum, auf dem der Dieb einen Hahn gemalt hatte.

Freude im Oettinger Residenschloss

Die Fürstliche Verwaltung zeigte sich darüber erfreut, dass der Baum wieder steht. Für den Dieb gibt es die versprochene Brotzeit und eine Führung. Und die Besucher können wieder den Maibaum im Schlosshof anschauen.