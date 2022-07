Der gefährdeten Bachmuschel droht der Hitzetod

Wegen der Trockenheit und der anhaltenden Hitze ist eines der größten Bachmuschel-Vorkommen in Schwaben in Gefahr: Der Nebelbach und der Brunnenbach bei Unterliezheim im Landkreis Dillingen drohen stellenweise auszutrocknen. Um das zu verhindern, werden Landwirte, Freiwillige Feuerwehr und Mitarbeiter vom Verein Donautal Aktiv am Samstag den ganzen Tag über mit Fässern Wasser zum Brunnenbach bringen.

Auch andere Tiere leiden unter der Hitze: LBV bittet um Tränken

Bachmuscheln sollen gerettet werden

Der Nebelbach wurde bereits in den vergangenen Wochen mehrfach bewässert: Dafür wurde laut Susanne Kling vom Verein Donautal Aktiv zunächst Wasser aus naheliegenden Fischweihern in den Bach gepumpt, auch aus einem Gemeindebrunnen wurde bereits Wasser entnommen. Zwei Mal musste sogar Trinkwasser verwendet werden: Eigentlich wolle man das nicht mehr, sagt Kling, der Gemeindebrunnen habe aber nicht genügend Wasser geführt.

Bachmuschel filtert und säubert Wasser

Der große Aufwand für die Muscheln ist wichtig. Denn die Bachmuschel ist eine Art Mini-Kläranlage. Eine ausgewachsene Bachmuschel schafft es, mit ihren Kiemen etwa vier Liter Wasser pro Stunde zu filtrieren. Auf zehn Jahre gerechnet wären das 300.0000 Liter. Kommt die Bachmuschel in einem Bach vor, dann ist das Wasser dort besonders sauber - und das ist wichtig für andere Tiere, Fische und Krebse zum Beispiel.

Einst häufigste Muschelart in Bayern, heute auf der Roten Liste

Bis in die 1950er Jahre war die Bachmuschel die häufigste Muschelart im Freistaat, inzwischen steht sie auf der Roten Liste, in Bayern, Deutschland und Europa. Sie gilt als "vom Aussterben bedroht". Auch am Nebel-, Kloster-, und Brunnenbach, wo es das bedeutendsten Vorkommen in Bayern gibt, hat sich der Bestand in den vergangenen 15 Jahren stark verringert. Seit 2002 steuert der Landschaftspflegeverein Donautal Aktiv mit zahlreichen Maßnahmen dagegen.