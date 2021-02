Frühling lockt - Corona blockt: Was ist am Wochenende erlaubt?

Das Bierchen im Park, das Kaffeekränzchen im Garten oder auch das große Angrillen locken bei diesem Wetter. Schnell treibt uns aber wieder einmal diese Frage ein Runzeln auf die Stirn und schiebt sich wie eine dicke dunkle Wolke vor die die sonnigen Aussichten: Wann darf ich momentan eigentlich raus und zu was?

Was derzeit gilt

Bis zum 7. März 2021 herrscht in Bayern weiterhin eine Ausgangsbeschränkung für alle. In so manchen Landkreisen und kreisfreien Städten gilt zudem auch noch eine nächtliche Ausgangssperre. Doch was ist da eigentlich der Unterschied? Eine eindeutige Definition der Begriffe gibt es nicht, doch könnte man sagen, dass die Ausgangsbeschränkung ein klein wenig lockerer ist als die nächtliche Ausgangssperre.

Nur raus mit triftigem Grund

Für das Verlassen der Wohnung wird bei einer Ausgangsbeschränkung ein triftiger Grund benötigt. Der ist aber, wie schon die Ausgangsbeschränkungen, an sich nicht deutschlandweit einheitlich. In Bayern ist das Verlassen der Wohnung tagsüber unter anderem nur aus folgenden Gründen erlaubt:

Weg zur Arbeit oder in die Schule/Ausbildungsstätte

Fahrt zum Arzt oder ins Krankenhaus oder Behördengänge

Einkäufe für den täglichen Bedarf

Besuch von Freunden oder Verwandten im Rahmen der bestehenden Kontaktbeschränkung.

Aktuell dürfen sich in Bayern grundsätzlich nur noch Angehörige des eigenen Hausstandes mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person treffen sowie zugehörigen Kindern bis einschließlich drei Jahren.

Sport und Bewegung an der frischen Luft unter Beachtung der Kontaktbeschränkung

Versorgung von Tieren

Nachts geht oft nichts

Um einiges schärfer sind die Bestimmungen bei einer Ausgangssperre. Sie gilt für Landkreise und kreisfreie Städte, in denen die Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner den Wert von 100 überschritten hat innerhalb von sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz). Sprich: Auch wenn der Wert nur an einem Tag innerhalb der letzten sieben Tage überschritten wurde, darf man sich hier von 22 Uhr bis 5 Uhr generell nicht mehr außerhalb der eigenen vier Wände aufhalten. Außer man hat wirklich unaufschiebbare Gründe wie:

Medizinische Notfälle

Glaubhaft dargelegte berufliche Gründe

Begleitung Sterbender

Versorgung von Tieren

Es geht nicht viel

Wohnen alle in verschiedenen Haushalten, ist demnach also das Bierchen im Park mit zwei Kumpels derzeit genauso wenig erlaubt wie das Kaffeekränzchen im eigenen Garten mit den beiden Nachbarn. Und auch das große Angrillen geht nur im kleinen Kreise, außer man holt sich die Gäste online dazu. Das ist aber nicht jedermanns Grill-Geschmack.

Stau ist kein Argument

Tagesausflüge sind übrigens nicht pauschal verboten, es wird aber von weiter entfernten Zielen abgeraten. Einige Landkreise und kreisfreien Städte haben solch touristische Tagesreisen in ihrem Gebiet auch untersagt.

Generell sind Fahrten, egal mit welchem Verkehrsmittel, stets so zu planen, dass sie nicht in den Zeitraum der nächtlichen Ausgangssperre fallen, wenn man keinen unaufschiebbaren Grund hat. Denn ohne den ist selbst ein Stehen im Stau kein ausreichendes Argument, sollte nicht die eigentliche Fahrt zu einer erlaubten Uhrzeit mit triftigem Grund gewesen sein. Spätestes jetzt wirft unsere Stirn wohl wieder Denkerfalten.