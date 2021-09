Der fruchtbarste Ackerboden Bayerns liegt bei Giebelstadt

96 von 100 Punkten – einen höheren Wert ermittelte das Landesamt für Umwelt für keinen Boden in ganz Bayern. Damit steht fest: Ein schwarzer Ackerboden bei Giebelstadt im Landkreis Würzburg ist hierzulande der fruchtbarste Boden.

Wie der Leiter des Geologischen Dienstes am Landesamt für Umwelt, Roland Eichhorn, vor Ort sagte, seien feine Rußpartikel die Ursache für die tief schwarze Farbe des Bodens. Die Partikel stammen entweder von Buschfeuern oder von steinzeitlichen Ackerbauern, die das Land durch Brandrodung urbar gemacht hätten. Diese Theorie sei aber nicht bewiesen, erklärt Eichhorn.

Gegend um Giebelstadt war früher eine Steppenlandschaft

Die Bodenbeschaffenheit hänge auch mit der Nacheiszeit zusammen. Die Gegend um Giebelstadt sei vor rund 11.600 Jahren eine Steppenlandschaft gewesen. Starke Winde hätten Staubdecken aufgeblasen; den sogenannten Löss. In diesem Boden haben sich viele Tiere wie Würmer wohlgefühlt und ihn durchlöchert. So entstand der Humus, der bis heute den Boden dort so wertvoll macht.

Bodenproben sollen archiviert werden

Nun haben die Mitarbeiter des Landesamtes ein rund fünf Quadratmeter großes Loch gegraben das bis zu 1,5 Meter tief ist. Dort wurden Bodenproben genommen, die jetzt im Labor präpariert werden, um sie zu Archivieren oder in Museen auszustellen.

Landwirt fürchtet ungebetene Besucher auf seinem Acker

Das Loch wurde gleich darauf wieder zugeschüttet. Der Fundort soll nicht näher genannt werden. Der Landwirt fürchtet nämlich um seinen Acker durch ungebetene Besucher. Entdeckt wurde der fruchtbarste Boden Bayerns erst vor kurzem von Bodenschätzern des Finanzamtes Aschaffenburg.