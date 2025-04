Der Freistaat trocknet aus - Niederbayern besonders betroffen

Seit Tagen und Wochen hat es im Freistaat kaum geregnet. Die Pegel der Flüsse sinken bereits - dabei sollten sie um diese Jahreszeit besonders im Süden jede Menge Schmelzwasser führen. In den Wäldern steigt die Waldbrandgefahr, in Nieder- und Oberbayern finden sogar schon Beobachtungsflüge statt.

Seit Wochen ist kein Regen gefallen

Trockene, rissige Böden sind aktuell fast überall in Bayern das vorherrschende Bild. An einzelnen Orten ist die Situation besonders dramatisch. Die Wetterstationen Biberbach im Landkreis Augsburg und in Hollenbach im Landkreis Aichach-Friedberg haben bereits seit 18 Tagen keinen Regen mehr gemessen, an weiteren sieben Stationen in Unterfranken, darunter Fladungen, Bad Königshofen und Karlstadt, wurde seit 17 Tagen gar kein Niederschlag mehr registriert.

Der Fläche nach ist Niederbayern - und da gerade der fruchtbare Gäuboden und das Rottal - am stärksten betroffen. Hier ist auf einem großen Gebiet zwischen Viechtach im Landkreis Regen im Norden, Passau im Osten, Falkenberg im Rottal im Süden und Kelheim im Westen an den meisten Stationen seit 16 Tagen kein Regen mehr gefallen. Das ergibt eine Auswertung von 370 Stationen des Deutschen Wetterdienstes in Bayern durch Datenjournalistinnen des Bayerischen Rundfunks, die am Donnerstag veröffentlicht worden ist.